Penta y la perseverancia detrás de su primer campeonato en WWE

El luchador mexicano Penta El Zero Miedo alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar el Campeonato Intercontinental de WWE, luego de derrotar a Dominik Mysterio en un combate marcado por la intensidad de una rivalidad que se había extendido durante meses.

La victoria llegó después de múltiples intentos fallidos frente a Mysterio, quien durante gran parte de la historia había logrado imponerse con trampas o interferencias. Para Penta, el triunfo no solo representa el primer campeonato individual de su etapa en WWE, sino también la culminación de un proceso lleno de derrotas que, según él mismo reconoce, terminaron convirtiéndose en aprendizaje.

“Muy contento, pues, el rival odiado, ¿No? Dominic Mysterio, pero mira, final del día, aquí está, qué belleza. Aquí está el oro y déjame te presumo que ya tiene las plaquitas de Penta”, dijo el luchador mexicano al mostrar el cinturón ya personalizado.

El combate que finalmente definió el campeonato fue el punto culminante de una historia que incluyó varias derrotas de Penta ante Mysterio. De acuerdo con el propio luchador, el enfrentamiento había acumulado entre seis y ocho resultados adversos antes de que pudiera lograr la victoria definitiva.

Lejos de verlo como una frustración, Penta asegura que cada derrota fue parte del proceso que lo llevó a convertirse en campeón.

“A mí me llevó desde que empecé la rivalidad con Dom y todo un año, seis, siete, ocho derrotas, ni me acuerdo cuántas fueron. ¿Pero sabes qué? Cada una de ellas me dejó un aprendizaje que el cual yo puse en práctica este lunes. Y este es el resultado”, explicó.

El luchador también quiso darle un significado más amplio al campeonato, señalando que lo considera un símbolo de perseverancia para quienes han seguido su carrera.

“Este campeonato no solo es de Penta, este campeonato es por toda esa gente que nunca se ha rendido en nada en su vida. Es para toda la gente que siempre ha creído en mí de alguna manera”.

La mentalidad detrás del campeonato

Con más de dos décadas dentro del mundo de la lucha libre, Penta considera que su historia es un reflejo de cómo funcionan tanto el deporte como la vida.

“Primero he tenido que perder para poder ganar. Y creo, o al menos yo no conozco alguna persona exitosa en el mundo que no haya fallado antes de lograr algo importante”, afirmó.

El luchador insiste en que la clave para superar los momentos difíciles fue mantener la convicción diaria de que el triunfo llegaría eventualmente.

“Yo desde que me despierto, despierto con la convicción, las ganas y la motivación… Una cosa es estar comprometido y otra cosa es hacerte responsable día a día. Entonces yo estoy comprometido y responsable de mis actos todos los días”.

Para él, el mayor obstáculo para muchas personas está en los pensamientos negativos.

“El 98% de las personas en el mundo viven ahí, viven en esos pensamientos negativos. Pueden tener mil pensamientos positivos, pero con uno negativo que tienen, le hacen más caso que a los otros mil”.

Una lucha con interferencias

El combate por el título también incluyó momentos de tensión fuera del cuadrilátero. Durante la lucha, Mysterio intentó recurrir a la ayuda de sus aliados, entre ellos JD McDonagh, e incluso trató de utilizar el martillo de la campana. Sin embargo, la intervención de Finn Bálor evitó que la situación cambiara el rumbo del combate.

Penta, sin embargo, dejó claro que no considera que nadie haya sido responsable de su victoria más allá de su propio trabajo.

“No tengo por qué agradecer a nadie más que a la gente que ya te mencioné… Finn Bálor, JD, Dominic Mysterio. Para mí ya pasan a segundo plano”.

También rechazó cualquier insinuación de que fuerzas externas hubieran influido en el resultado.

“Todo está aquí (señala su cabeza)… ¿Tú crees que 20 años de mi carrera se intercambian por un hechizo? Creo que hasta en cierto punto me puedo sentir ofendido”.

Durante la lucha hubo un momento en el que el mexicano impactó su hombro contra el poste del ring, lo que generó preocupación sobre su estado físico. El propio luchador confirmó que la lesión sigue presente, aunque aseguró que en ese momento el deseo de ganar fue más fuerte que el dolor.

“Fue una lesión fuerte y en ese momento cuando choqué con el poste me dolió, pero era más mi hambre de triunfar esa noche… yo quería terminar la lucha y ganar”.

Para Penta, el título no es solo un logro personal. Afirma que cada vez que sube al ring lo hace pensando en su familia y en quienes lo han apoyado a lo largo de su carrera.

“Todos los días que yo salgo a luchar llevo en mi mente y en mi corazón mi familia, mis fans y toda la gente que siempre está conmigo. Yo gracias a ellos soy lo que soy”.

El luchador también reveló que después del combate tuvo un breve encuentro con Triple H, actual figura clave en la dirección creativa de WWE.

“Yo le agradecí la oportunidad y el momento del cual está cambiando mi vida y el de mi familia”, señaló.

Representar a México

Más allá del campeonato, Penta considera que su presencia en WWE tiene un significado especial para el público latino y particularmente para México.

El luchador fue enfático al describir lo que representa su historia personal dentro del ring.

“Yo soy un real mexicano que viene del barrio… Penta representa lo que realmente es la gente de la vida real”, afirmó.

Y concluyó con el mensaje que dice querer transmitir a quienes siguen su carrera:

“Yo represento a la gente que sale todos los días a la calle a ganarse el taco de todos los días. Ese es Penta. Ese es el mensaje que Penta le da a todos sus aficionados. No importa qué tengas que hacer, tú lo vas a lograr. Sencillo”.

