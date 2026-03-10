Ronda Rousey arremete contra UFC durante promoción de su pelea ante Gina Carano

La última pelea de la excampeona Ronda Rousey en Ultimate Fighting Championship (UFC) fue en diciembre de 2016, cuando cayó por nocaut ante Amanda Nunes en Las Vegas, lo que significó su segunda derrota de su flamante y lucrativa carrera.

Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la promotora de artes marciales mixtas.

El conglomerado Endeavor Group adquirió el control total de UFC y, posteriormente, integró la compañía en TKO Group Holdings junto con World Wrestling Entertainment (WWE). Además, la organización recientemente firmó un acuerdo de transmisión con Paramount+, lo que representa un cambio importante en la distribución de sus eventos.

Rousey (12-2), quien también tuvo una etapa como luchadora en WWE durante su retiro, regresará a las artes marciales mixtas el próximo 16 de mayo para enfrentar a Gina Carano (7-1) en una pelea en la categoría de peso pluma que se realizará en el Intuit Dome de Los Ángeles y será transmitida mundialmente a través de Netflix.

Durante una conferencia de prensa el martes en el Intuit Dome, Rousey, 39, no tardó en lanzar fuertes críticas contra la estructura actual de UFC y aseguró que la compañía ha cambiado desde sus días como campeona.

La excampeona de peso gallo de 2012 a 2015 en UFC explicó que consideró regresar a la promotora para enfrentar a Carano, en parte por su amistad con el presidente de UFC, Dana White. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

“Dana ya no es el dueño. Ya no toma todas las decisiones y tiene que responder a los intereses de los propietarios”, afirmó Rousey, quien fue la primera campeona femenil de UFC y se le atribuye en gran parte el crecimiento de las ramas femeniles en el MMA.

Ronda Rousey habla en el escenario durante la rueda de prensa de Netflix sobre Ronda Rousey x Gina Carano Los Ángeles MMA en el Intuit Dome el 10 de marzo de 2026 en Inglewood, California. (Melina Pizano / Getty Images for Netflix)

La peleadora no paró en sus críticas y señaló que UFC ha pasado a priorizar el valor para los accionistas sobre la calidad de las peleas, especialmente desde el cambio del modelo tradicional de modelo de Pago por Evento hacia el streaming.

Según Rousey, esta transformación también ha afectado las condiciones económicas de las peleadoras. La excampeona mencionó que incluso figuras del deporte como Valentina Shevchenko enfrentan dificultades económicas, lo que considera injustificado para una empresa valuada en miles de millones de dólares.

Gina Carano asiste a la rueda de prensa de Netflix sobre Ronda Rousey x Gina Carano Los Ángeles MMA en el Intuit Dome el 10 de marzo de 2026 en Inglewood, California. (Melina Pizano / Getty Images for Netflix)

“Es uno de los peores lugares a los que puedes ir. Muchos de sus mejores atletas se marchan para buscar trabajo en otros sitios”, afirmó Rousey.

“Esta empresa vale miles de millones y no hay razón para que no puedan pagar a sus atletas un salario digno”, añadió Rousey, quien recalcó que algunas de las peleadoras campeonas de UFC tienen que “vender contenido para sobrevivir”.

A pesar de sus críticas, Rousey dejó claro que no guarda resentimiento hacia White. La peleadora originaria de Riverside aseguró que el directivo incluso le dio su apoyo para buscar oportunidades fuera de la organización.

“Me dijo: ‘Quiero que ganes todo el dinero que puedas. No te quedes aquí y aceptes menos por mí’”, relató Rousey. “Siempre ha sido mi amigo antes que nada”.

El combate ante Carano, de 43 años, fue uno de los enfrentamientos más deseados por los aficionados durante la década pasada, cuando ambas estaban en el punto más alto de sus carreras. Sin embargo, la pelea nunca se concretó en ese momento.

Ahora, ya retiradas de la competición activa, ambas decidieron regresar para concretar el enfrentamiento.

“No hay dos personas en este deporte con más reconocimiento internacional que Gina y yo”, dijo Rousey, quien señaló que su continuidad como peleadora de MMA depende del resultado y del desempeño en la contienda del 16 de mayo.

“No es una cartelera nostálgica. Es la pelea más importante del deporte en este momento”, expresó Rousey.

Por su parte, Carano, quien se retiró en 2009 tras perder ante la brasileña Cris Cyborg en la difunta compañía Strikeforce, explicó que la insistencia de Rousey fue clave para aceptar el combate.

“Ella me lo pidió con mucha educación y me inspiró mucho”, señaló Carano, de Dallas County, Texas. “Tuve otras oportunidades de trabajo, pero ninguna era tan importante como esta”.

Carano, quien no ha estado en una pelea profesional desde hace 17 años, pero ha estado físicamente activa debido a las películas de acción en las que ha participado, explicó que tuvo problemas de salud y de salud mental antes de asumir el combate ante Rousey.

En la conferencia también estuvo presente Francis Ngannou (18-3), excampeón de peso pesado de UFC, quien enfrentará en la misma cartelera al expeleador de UFC, Philipe Lins (18-5), en un combate de peso pesado.

Ngannou también abandonó la organización tras desacuerdos de condiciones de contrato con White y UFC. Ngannou destacó la libertad que ahora tiene como agente libre y animó a otros peleadores a buscar oportunidades fuera de UFC.

“Ahora peleo cuando surge la oportunidad que realmente quiero”, dijo Ngannou. “Muchos peleadores deberían explorar esas opciones”.

El camerunés incluso habló de la posibilidad de enfrentar al boxeador y promotor Jake Paul, cuya empresa MVP Promotions es la organizadora del evento y que ha promovido combates como Mike Tyson ante Paul, y la más reciente, entre Anthony Joshua ante Paul.

