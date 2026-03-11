Carlos Vela inicia una nueva etapa con LAFC como propietario

El mexicano Carlos Vela iniciará una nueva etapa en su relación con LAFC, ahora desde los despachos. El club angelino anunció que su histórico capitán se integrará al grupo de propietarios, un movimiento que refuerza el vínculo entre una de sus figuras más influyentes y la institución que ayudó a construir desde sus primeros días.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la historia del equipo de Negro y Oro, apenas unos años después de que el delantero mexicano se consolidara como el rostro de la franquicia en la MLS.

“LAFC siempre ha sido más que un club para mí — es mi hogar”, expresó Vela. “Desde el primer día nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me emociona seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestros aficionados mientras seguimos construyendo para el futuro”.

Vela fue el primer futbolista en la historia de LAFC. El atacante firmó como Jugador Designado en agosto de 2017, meses antes del debut del club en la temporada 2018 de la MLS. A partir de ese momento se convirtió en el referente deportivo y simbólico de la franquicia.

Durante seis temporadas con el equipo angelino, el mexicano dejó una huella profunda en la liga y en el club. Vela es el líder histórico de LAFC en partidos disputados en la MLS (152), goles (78) y asistencias (42). Su temporada de 2019 sigue siendo una de las más memorables en la historia de la liga cuando anotó 34 goles, estableciendo un récord en la MLS y conquistando el premio al Jugador Más Valioso.

Para la directiva del club, la incorporación del exdelantero al grupo de propietarios representa continuidad y reconocimiento a quienes definieron la identidad del equipo.

“Carlos siempre ha representado el compromiso con la excelencia, la ambición y el liderazgo que definen a LAFC”, señaló el propietario principal del club, Bennett Rosenthal. “Desde que llegó a Los Ángeles ayudó a establecer el estándar del Negro y Oro y a elevar a nuestro club a un escenario global. Que ahora forme parte del grupo propietario refleja tanto su estatus como leyenda del club como su compromiso con nuestro futuro”.

La etapa de Vela como jugador coincidió con los años más exitosos del club. Bajo su liderazgo, LAFC conquistó la Copa MLS 2022 y levantó el Supporters’ Shield en 2019 y 2022, además de protagonizar destacadas participaciones en torneos internacionales.

El mexicano también acumuló reconocimientos individuales. Fue seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas de la MLS y en tres ocasiones integró el once ideal de la liga, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes en la historia reciente del campeonato.

El copresidente y gerente general del club, John Thorrington, subrayó que el impacto de Vela trasciende los números.

“El impacto de Carlos en LAFC va mucho más allá de los goles y los trofeos”, afirmó Thorrington. “Simplemente, este club no sería lo que es hoy sin él. Desde el principio ayudó a definir nuestra identidad, nuestro estilo de juego y nuestra conexión con la ciudad. Como propietario seguirá influyendo de manera importante y nos enorgullece que su legado continúe como parte de nuestro futuro”.

Además de su nuevo rol empresarial, Vela mantiene un vínculo activo con la organización como el primer Embajador Black & Gold del club, función que representa a LAFC a nivel global y fortalece la relación con la afición.

En 2025 también se convirtió en el primer integrante del Ring of Honor del club, reconocimiento que recibió durante una ceremonia previa a un partido celebrada el 21 de septiembre en el BMO Stadium, en una noche dedicada a su trayectoria.

Originario de Cancún, Vela también tuvo una destacada carrera internacional con la selección de Selección Mexicana de Fútbol. Disputó 72 partidos con el combinado nacional y participó en las Copas del Mundo 2010 y 2018.

Antes de su llegada a Los Ángeles, el delantero brilló en el fútbol europeo con la Real Sociedad en La Liga española, tras iniciar su carrera profesional con Arsenal FC en la Liga Premier inglesa.

