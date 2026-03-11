Copa de Campeones: LA Galaxy inicia serie ante Mount Pleasant marcado por problemas de visado

LA Galaxy iniciará su serie de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando reciba a Mount Pleasant FA en el Dignity Health Sports Park, el miércoles (6:30 p.m. PT, ViX) en un partido marcado por una situación extradeportiva que ha afectado seriamente al equipo visitante.

El conjunto jamaicano llega a California con un plantel reducido luego de que 10 de sus jugadores no obtuvieran visa para ingresar a Estados Unidos, incluidos varios futbolistas de nacionalidad haitiana, lo que obligó al club a completar su convocatoria con jugadores jóvenes de su academia.

A pesar de la controversia, el encuentro de ida de esta serie eliminatoria se disputará como estaba programado, mientras que la vuelta está prevista para la próxima semana en Kingston, Jamaica.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador de los galácticos, Greg Vanney, señaló que su equipo debe mantenerse concentrado en su propio rendimiento sin importar las circunstancias que rodean al rival.

“Tenemos que estar listos para lo que sea y para lo que ellos decidan hacer o los jugadores que utilicen contra nosotros”, explicó el técnico angelino al referirse a la incertidumbre que rodea la alineación del conjunto jamaicano.

Vanney también subrayó la importancia de sacar ventaja en casa para encaminar la serie, especialmente en un calendario cargado que ha obligado al club a manejar con cuidado la rotación de jugadores tras varios partidos en pocos días.

El entrenador reconoció que el equipo angelino debe mantener la intensidad desde el inicio para evitar complicaciones en una serie a dos partidos, donde el objetivo es viajar a Jamaica con una ventaja clara.

Para Mount Pleasant FA, el foco de atención en la previa no ha sido únicamente el rival, sino los problemas administrativos que han afectado directamente su plantel.

Ante esa situación, la institución ha tenido que recurrir a futbolistas jóvenes para completar su convocatoria.

El director deportivo del club, Paul Christie, expresó su frustración por el impacto deportivo de la decisión.

“No queremos simplemente presentarnos al partido, queremos poder competir, pero no se nos está dando la oportunidad de estar en nuestra mejor forma”, dijo Christie.

El dirigente explicó que el club incluso podría incluir siete u ocho jugadores de la academia, algunos de ellos con experiencia reciente en selecciones juveniles de Jamaica.

Mount Pleasant llegó al torneo tras conquistar la Caribbean Cup, mientras que el LA Galaxy participa como uno de los representantes de la MLS tras ganar el campeonato de 2024.

Para el club angelino, la competición representa una oportunidad de volver a destacar en el plano internacional, un escenario donde el equipo levantó el trofeo por última vez en el 2000.