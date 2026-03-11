Con hat-trick de Pec, Galaxy golea a Mount Pleasant, que no contó con varios jugadores por problemas de visas

Jabarie Howell, número 16 del Mount Pleasant FA, controla el balón frente a Maruicio Cuevas, número 19 del LA Galaxy, en la primera parte del partido disputado en el Dignity Health Sports Park el 11 de marzo de 2026 en Carson, California.

A pesar de no contar con 10 jugadores por problemas de visas, el Mount Pleasant, un equipo de la Premier League de Jamaica, vendió cara su derrota y cayó el miércoles por 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Galaxy de Los Ángeles. El juego fue disputado en el Dignity Health Sports Park, casa del equipo angelino, ante una pobre entrada de 4,285 aficionados.

Al menos 10 elementos del cuadro jamaiquino, entre ellos seis de Haití, no pudieron obtener visados para entrar a Estados Unidos y disputar el partido, según informaron fuentes oficiales jamaicanas. Sin embargo, la CONCACAF afirmó desde el lunes que el partido se disputaría según lo previsto.

El miércoles, el club jamaicano alineó un equipo no tan juvenil, con varios jugadores que han disputado partidos internacionales por Jamaica, y una combinación de sangre nueva, como el jugador de 17 años, Owen Jumpp. Mount Pleasant se mostró organizado y disciplinado, a pesar de las bajas significativas.

“A veces los equipos tienen dificultades con los visados, y eso no es bueno para la competición. Al fin y al cabo, lo que se quiere es que los equipos puedan llevar a sus mejores jugadores a todas partes y que esos mejores equipos jueguen entre sí. Ese es el objetivo de la Liga de Campeones”, dijo Greg Vanney, entrenador del Galaxy, tras el encuentro, visiblemente aliviado por los dos goles adicionales que anotó su equipo en los minutos finales.

“Sentí que debimos meter un par de goles más”, añadió Vanney, quien espera un juego de vuelta más complicado, con un Mount Pleasant más fuerte.

El partido de vuelta se disputará el jueves, 19 de marzo, en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Gabriel Pec, jugador del Galaxy. (Kyusung Gong / Associated Press)

El brasileño Gabriel Pec fue el héroe de la noche al anotar un hat-trick, con un tanto en el primer tiempo y dos en el segundo.

Pec anotó al minuto 6 en un duelo que parecía menos complicado para el cuadro galáctico. El Galaxy falló bastantes oportunidades, pero no fue hasta los últimos minutos cuando el cuadro caribeño se desfondó.

Al minuto 89, Pec rescató la noche al anotar de izquierda un balón que pegó en el travesaño primero antes de entrar a la portería para el 2-0.

Al minuto 95, el brasileño de 25 años anotó su tercer tanto del partido tras concretar una jugada en el centro del área y rematar con poca obstrucción de los defensores, para el 3-0.

El Mount Pleasant participa por primera vez en la Champions Cup, la competición de clubes más importante de la región.

Gabriel Pec, número 11 del LA Galaxy, celebra su tercer gol con João Klauss, número 99, en la segunda parte del partido contra el Mount Pleasant FA en el Dignity Health Sports Park el 11 de marzo de 2026 en Carson, California. (Foto de Ronald Martinez/Getty Images) (Ronald Martinez / Getty Images)

“No queremos limitarnos a presentarnos al partido, queremos poder competir, pero no se nos está dando la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos”, había declarado el director deportivo del Mount Pleasant, Paul Christie, al Jamaica Observer , durante la semana.

Sin embargo, el entrenador del Mount Pleasant, Theodore ‘Tappa’ Whitmore, no le dio mucha importancia el miércoles a lo sucedido con las visas y señaló que el equipo tendría que mirar hacia adelante.

“Estoy contento con lo que se logró esta noche, excepto por los goles al final del partido”, dijo Whitmore, quien destacó la importancia del partido para que los jugadores más jóvenes ganaran experiencia. También dijo que el equipo se está preparando para el próximo partido, consciente de la dificultad, pero manteniendo el optimismo.

“Hay mucho que ganar con este partido, a pesar del resultado”, añadió Whitmore.

El entrenador atribuyó el problema con los visados al momento en que se tramitaron, y expresó su orgullo por el rendimiento del equipo a pesar de la derrota.

“Pasó lo que pasó y hay que dejarlo ahí”, agregó Whitmore.

El Mount Pleasant fue el ganador de la Copa del Caribe 2025 de la CONCACAF.

