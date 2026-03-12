Kenia Enríquez tiene su primera pelea del año en Combate

En duelo de peso paja femenino (115 libras), la tres veces campeona mundial de boxeo e invicta peleadora de artes marciales mixtas, Kenia Enríquez (2-0) se enfrentará a la cinta negra japonesa de jiu-jitsu CaySea McBride (0-3), como parte de la cartelera completa de Combate Global este jueves en Burbank.

La cartelera de cinco combates se transmitirá en vivo en Estados Unidos a las 7 p.m., hora del Pacífico, por EstrellaTV, Samsung TV Plus y el canal de Combate Global en YouTube, y en inglés por Samsung TV Plus.

Entre las cuatro nuevas peleas anunciadas hoy se encuentra el evento coestelar de peso ligero (155 libras) entre Tony Cortez (6-0) y Leonardo Morales (15-11).

Anuncio

Cortez, de 24 años y originario de Corona, California, volverá a entrar a La Jaula, apenas dos semanas después de detener al previamente invicto mexicano Cruz García en el segundo asalto. Hasta la fecha, Cortez, excampeón amateur en múltiples ocasiones, ha conseguido todas sus victorias profesionales por la vía del nocaut o sumisión.

Morales es un peleador de 33 años originario de Managua, Nicaragua, y fue finalista en la primera temporada de la serie de competencia The Ultimate Fighter Latinoamérica. Al igual que su oponente, Morales tiene un historial de terminar sus peleas, con 11 de sus 15 victorias por nocaut o sumisión.

En un combate de peso gallo (135 libras), Ismael Zamora (9-4) se enfrentará a Chris Quiroz (5-1). Zamora, de 25 años y originario de Ciudad de México, busca su segunda victoria consecutiva, mientras que Quiroz, de 31 años y de Tucson, Arizona, intentará conseguir su cuarta victoria al hilo.

En un combate de peso welter (170 libras), Johan Rodríguez (3-1), de Colombia y radicado en Phoenix, Arizona, se enfrentará al estadounidense Joshua Sierra (3-2), de Miami, Florida.

La pelea que abrirá la noche verá el debut de Luis Meléndez, de San Juan, Puerto Rico y radicado en Danbury, Connecticut, ante Jairo Villaseñor (0-3), de Moses Lake, Washington, en una pelea en peso pactado de 180 libras.