Berto Colón encuentra en “Undercard” una historia distinta de boxeo

El actor puertorriqueño Berto Colón ha construido una carrera sólida en televisión y cine, pero su más reciente participación en la película independiente Undercard lo llevó a explorar un mundo que, aunque no es ajeno a su vida, sí representó un reto distinto como lo es el boxeo contado desde el punto de vista de quienes están fuera del ring.

El filme debutó en los cines el pasado 27 de febrero.

Dirigida por Tamika Miller y protagonizada por Wanda Sykes, la cinta —estrenada en 2026 tras su paso por festivales— propone una mirada poco habitual dentro del cine deportivo. En lugar de centrarse únicamente en el peleador, la historia gira en torno a la figura del entrenador y las relaciones humanas que se desarrollan alrededor del boxeo.

Para Colón, ese enfoque fue precisamente lo que hizo atractivo el proyecto.

“Estamos viendo específicamente la relación entre ‘No Mercy’ y su hijo”, explicó el actor en una videoentrevista. “Es el reencuentro de ellos dos. Ella regresa a ser madre y también entrenadora. Más que un campeonato de boxeo, la historia trata sobre la reconciliación entre madre e hijo”.

Antes de dedicarse a la actuación, el deporte era una pasión para Colón.

Criado entre Puerto Rico y Nueva York, el actor recuerda que desde joven practicó diversas disciplinas.

Anuncio

“Jugué baloncesto, hice natación, fútbol y otros deportes en Puerto Rico”, relató. “Pero cuando descubrí el fútbol americano se me fue la cabeza con eso”.

Su objetivo en ese momento era el de usar el deporte como una vía para estudiar en Estados Unidos. Su madre había emigrado primero para trabajar como enfermera en el Hospital de Veteranos de Nueva York, buscando mejores oportunidades.

Años después, Colón siguió ese mismo camino.

“Una de las metas que me tiré fue llegar a Estados Unidos y conseguir una beca para estudiar”, recordó el actor de 52 años. “Pensé que si jugaba aquí en la escuela superior tendría más oportunidades de que me vieran”.

El plan funcionó. Como running back y linebacker en la escuela superior, logró destacar lo suficiente para recibir una beca deportiva de la Universidad de Fordham.

Aunque una lesión en su último año cambió el rumbo de su carrera atlética, la experiencia marcó profundamente su forma de ver la disciplina, la competencia y el trabajo en equipo.

Anuncio

En Undercard, Colón interpreta a Héctor, un entrenador de boxeo con un carácter fuerte, una reputación importante en el gimnasio y una vida personal complicada.

La película sigue a Cheryl ‘No Mercy’ Stewart, una excampeona de boxeo que intenta reconstruir la relación con su hijo Keith —un joven boxeador— después de años de distancia. La mujer decide entrenarlo para ayudarlo a retomar su carrera y, al mismo tiempo, reparar su vínculo familiar.

En ese contexto aparece el personaje de Colón.

“Soy un entrenador que tiene una personalidad un poco nebulosa”, explicó Colón. “Le gustan las apuestas y vive una vida bastante arriesgada. Pero también es un entrenador muy eficiente, ha creado muchos campeones”.

Ese contraste fue lo que más le interesó del papel.

“A pesar de sus defectos, es un hombre que sí sabe del juego del boxeo. Sabe ganar. Y eso es lo que define su carácter”.

Parte de esa personalidad se refleja en un detalle curioso del personaje, pues habla de sí mismo en tercera persona.

“Eso es parte del ego de Héctor”, comentó entre risas. “Él entra por la puerta con su reputación primero. Para él lo más importante es que es un entrenador campeón, y no tiene problema en repetirlo veinte o cincuenta veces al día”.

Anuncio

(Dia Dipasupil / Getty Images)

Aunque nunca compitió como boxeador, Colón ha sido aficionado al deporte durante toda su vida.

“Tengo contacto con gente que lo practicó y he entrenado un poco para la condición física”, explicó. “Pero nunca competí. Eso sí, siempre me fascinó la técnica del boxeo, la habilidad de conectar y no ser conectado”.

Como buen puertorriqueño, también creció admirando a grandes campeones de la isla.

“Siempre recordaré a Wilfredo Gómez. También Tito Trinidad y Miguel Cotto”, dijo. “Probablemente Cotto sea mi favorito porque fue el que más pude seguir”.

Uno de los aspectos más comentados de la película es el giro dramático de Sykes, conocida principalmente por su carrera en la comedia.

Para Colón, el resultado no fue una sorpresa.

“Los comediantes suelen ser tremendos actores”, aseguró Colón. “Se requiere mucha honestidad para hacer comedia, saber reírse de uno mismo. Y eso es algo muy necesario para actuar”.

Anuncio

En la película, ambos personajes mantienen una rivalidad como entrenadores, algo que se reflejó también en la dinámica de sus escenas.

“En pantalla éramos contrincantes, pero fuera de cámara eran risas y carcajadas. Esa confianza ayuda mucho porque te permite empujarte más como actor”.

El rodaje de la película tuvo además un significado especial para Colón ya que gran parte de la producción se filmó en su natal Puerto Rico.

“Regresar a la isla donde nací y poder trabajar allí fue algo muy especial”, dijo. “Estuve casi un mes rodando y pude compartir tiempo con mi familia”.

De hecho, sus hijas incluso participaron como extras en una de las escenas del combate final.

“Pudieron verme trabajar y ver cómo funciona esta industria. Eso me llenó muchísimo”.

Después de este proyecto, Colón asegura que no se limita a un tipo específico de personaje.

Anuncio

“Todo personaje empieza siendo humano”, explicó . “Aunque sea alguien malo o problemático, siempre hay algo que lo hace real”.

Ese fue precisamente el punto de partida para construir a Héctor.

“Es un hombre con mucho ego, pero también alguien que se hizo a sí mismo. Nadie le regaló nada”.

Compromiso fuera de la pantalla

Además de su carrera como actor, Colón también utiliza su plataforma para apoyar causas sociales.

Actualmente forma parte de la junta directiva de la Christian Rivera Foundation, una organización que recauda fondos para investigar el cáncer infantil conocido como DIPG.

La fundación fue creada por el productor musical John ‘Gungie’ Rivera después de perder a su hijo por esta enfermedad.

“Yo tengo dos hijas saludables, una esposa maravillosa y no tengo de qué quejarme”, reflexionó Colón. “Cuando uno reconoce que hay familias que no tienen esa suerte, hay que encontrar maneras de ayudar”.

Anuncio

Tras 17 años de trabajo, la organización ha logrado impulsar investigaciones que han permitido extender la vida de algunos pacientes.

“Estamos cada vez más cerca”, dijo el actor. “Y queremos seguir llevando ese mensaje más lejos”.