Carlos Alcaraz enfrenta a Daniil Medvedev por un cupo en la final de BNP Paribas Open

Con temperaturas que superarán los 90 grados Fahrenheit, el español Carlos Alcaraz se medirá al ruso Daniil Medvedev este sábado en busca de un lugar en la final del BNP Paribas Open, torneo de categoría ATP Masters 1000 que se disputa en Indian Wells Tennis Garden en Indian Wells, California.

En la otra semifinal del sábado, el italiano Jannik Sinner se enfrentará al alemán Alexander Zverev.

El primer duelo de la jornada será entre Sinner y Zverev, programado para no antes de la 1:30 p.m. (hora del Pacífico), mientras que el choque entre Alcaraz y Medvedev comenzará no antes de las 3 p.m. en el histórico Estadio 1. Los dos ganadores se enfrentarán en la gran final del torneo el domingo por la tarde.

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Alcaraz llega con antecedentes favorables frente al ruso en el desierto californiano, tras derrotarlo en las ediciones de 2023 y 2024.

El español alcanzó las semifinales luego de vencer al británico Cameron Norrie en sets corridos por 6-3 y 6-4, lo que le permitió instalarse por quinta ocasión consecutiva en las semifinales del torneo.

El historial reciente de Alcaraz en Indian Wells incluye una derrota en semifinales en 2022 ante Rafael Nadal, antes de conquistar el título en 2023 y 2024. En 2025, el español volvió a quedarse en semifinales tras caer ante el eventual campeón, Jack Draper.

Con su nueva aparición entre los cuatro mejores, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en alcanzar cuatro semifinales consecutivas en Indian Wells, superando el récord que Nadal había establecido a los 23 años.

El español atraviesa, además, un gran momento de forma. Llega al partido tras conquistar el Abierto de Australia, donde se convirtió en el tenista más joven en ganar el Grand Slam. Desde entonces mantiene una racha de 16 victorias consecutivas, que incluye el título en el torneo de Doha y sus cuatro triunfos en California rumbo al título

Por su parte, Sinner domina ampliamente su serie reciente contra Zverev, con cinco victorias consecutivas, y se perfila como el rival favorito de Alcaraz en la final.