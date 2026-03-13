Anuncio
Deportes

Cómo, cuándo y dónde ver los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela players in the dugout and despondent fans loo
Los jugadores de Venezuela en el banquillo y los desanimados aficionados observan durante la novena entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra la República Dominicana, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)
(Lynne Sladky / Associated Press)

Entre los equipos clasificados destacan potencias tradicionales del béisbol como Estados Unidos, Japón, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Tras una primera ronda llena de emociones y sorpresas, solo ocho selecciones siguen con vida en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, que ahora entra en su fase de eliminación directa con sedes en Estados Unidos, específicamente en Houston y Miami.

Entre los equipos clasificados destacan potencias tradicionales del béisbol como Estados Unidos, Japón, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. A ellos se suman dos de las sorpresas del torneo, Italia y Canadá, que lograron avanzar tras dar la sorpresa en la fase de grupos.

Los cuartos de final comienzan este viernes con el duelo entre Corea del Sur y República Dominicana a las 3:30 p.m. (hora del Pacífico) en el loanDepot Park de Miami. Más tarde, Estados Unidos se medirá ante Canadá a las 5 p.m. (hora del Pacífico) en Houston. Ambos encuentros serán transmitidos por FS2 y FOX Deportes.

Anuncio

Los ganadores de esos enfrentamientos avanzarán a las semifinales, que se disputarán el domingo, 15 de marzo, en Miami.

La acción continuará el sábado, 14 de marzo, cuando Puerto Rico se enfrenta a Italia a las 12 p.m. (hora del Pacífico) en Houston, con transmisión de FS1 y FOX Deportes. Más tarde, Venezuela se medirá al vigente campeón, Japón, en uno de los duelos más atractivos de esta ronda, programado para las 6 p.m. (hora del Pacífico) en Miami y transmitido por FOX y FOX Deportes.

Los vencedores de esos partidos avanzarán a la otra semifinal, prevista para el lunes, 16 de marzo, también en Miami.

Estados Unidos aseguró su clasificación con dramatismo, ya que dependió del resultado del duelo entre Italia y México en la última jornada de la fase de grupos. El equipo estadounidense terminó avanzando tras superar a Brasil, Gran Bretaña y México, aunque cayó ante Italia en esa misma etapa.

Italy shortstop Sam Antonacci throws to first after tagging out
El campocorto italiano Sam Antonacci lanza a primera base tras eliminar al campocorto mexicano Joey Ortiz en la sexta entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Photo/Ashley Landis)
(Ashley Landis / Associated Press)

El torneo culminará con la gran final el 17 de marzo en Miami.

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial

13 de marzo

3:30 p. m.: Corea (2-2, Grupo C) contra República Dominicana (4-0, Grupo D), en el LoanDepot Park de Miami, FS2/FOX Deportes

5 p. m.: Estados Unidos (3-1, Grupo B) contra Canadá (3-1, Grupo A), en el Daikin Park de Houston, FOX/FOX Deportes

14 de marzo

12 p. m.: Puerto Rico (3-1, Grupo A) contra Italia (4-0, Grupo B), en el Daikin Park de Houston, FS1/FOX Deportes

6 p. m.: Venezuela (3-1, Grupo D) contra Japón (4-0, Grupo C), en el LoanDepot Park de Miami, FOX/FOX Deportes

DeportesBéisbol

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio