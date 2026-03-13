Cómo, cuándo y dónde ver los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los jugadores de Venezuela en el banquillo y los desanimados aficionados observan durante la novena entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra la República Dominicana, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

Tras una primera ronda llena de emociones y sorpresas, solo ocho selecciones siguen con vida en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, que ahora entra en su fase de eliminación directa con sedes en Estados Unidos, específicamente en Houston y Miami.

Entre los equipos clasificados destacan potencias tradicionales del béisbol como Estados Unidos, Japón, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. A ellos se suman dos de las sorpresas del torneo, Italia y Canadá, que lograron avanzar tras dar la sorpresa en la fase de grupos.

Los cuartos de final comienzan este viernes con el duelo entre Corea del Sur y República Dominicana a las 3:30 p.m. (hora del Pacífico) en el loanDepot Park de Miami. Más tarde, Estados Unidos se medirá ante Canadá a las 5 p.m. (hora del Pacífico) en Houston. Ambos encuentros serán transmitidos por FS2 y FOX Deportes.

Anuncio

Los ganadores de esos enfrentamientos avanzarán a las semifinales, que se disputarán el domingo, 15 de marzo, en Miami.

La acción continuará el sábado, 14 de marzo, cuando Puerto Rico se enfrenta a Italia a las 12 p.m. (hora del Pacífico) en Houston, con transmisión de FS1 y FOX Deportes. Más tarde, Venezuela se medirá al vigente campeón, Japón, en uno de los duelos más atractivos de esta ronda, programado para las 6 p.m. (hora del Pacífico) en Miami y transmitido por FOX y FOX Deportes.

Los vencedores de esos partidos avanzarán a la otra semifinal, prevista para el lunes, 16 de marzo, también en Miami.

Estados Unidos aseguró su clasificación con dramatismo, ya que dependió del resultado del duelo entre Italia y México en la última jornada de la fase de grupos. El equipo estadounidense terminó avanzando tras superar a Brasil, Gran Bretaña y México, aunque cayó ante Italia en esa misma etapa.

El campocorto italiano Sam Antonacci lanza a primera base tras eliminar al campocorto mexicano Joey Ortiz en la sexta entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Photo/Ashley Landis) (Ashley Landis / Associated Press)

El torneo culminará con la gran final el 17 de marzo en Miami.

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial

13 de marzo

3:30 p. m.: Corea (2-2, Grupo C) contra República Dominicana (4-0, Grupo D), en el LoanDepot Park de Miami, FS2/FOX Deportes

5 p. m.: Estados Unidos (3-1, Grupo B) contra Canadá (3-1, Grupo A), en el Daikin Park de Houston, FOX/FOX Deportes

14 de marzo

12 p. m.: Puerto Rico (3-1, Grupo A) contra Italia (4-0, Grupo B), en el Daikin Park de Houston, FS1/FOX Deportes

6 p. m.: Venezuela (3-1, Grupo D) contra Japón (4-0, Grupo C), en el LoanDepot Park de Miami, FOX/FOX Deportes