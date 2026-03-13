Con Estados Unidos en guerra contra Irán, la agitación política podría afectar al Mundial

Hace doce días, Estados Unidos, país anfitrión del Mundial, lanzó una campaña de bombardeos a gran escala contra Irán, un país que se ha clasificado para disputar el torneo. Eso nunca había sucedido antes.

Cinco días después, ese mismo anfitrión del Mundial inició operaciones militares en las fronteras de Ecuador, otro país clasificado para el Mundial, al otro lado del mundo. Eso tampoco había sucedido antes.

Con el torneo programado para comenzar dentro de tres meses, esos acontecimientos han llevado al experto en fútbol Jonathan Wilson a cuestionarse si es prudente que la Copa del Mundo se celebre.

“Me parece que, con cada día que pasa, es cada vez menos probable que la Copa del Mundo se celebre”, afirmó.

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Esa opinión parece excesivamente alarmista, según David Goldblatt, periodista deportivo y sociólogo británico que es profesor visitante en el Pitzer College de Claremont. Nada que no sea una guerra a gran escala dentro de EE. UU. sería suficiente para cancelar el torneo ahora, dijo. Especialmente cuando la FIFA espera unos ingresos de hasta 11,000 millones de dólares.

“Quiero decir, no queda bien”, admitió Goldblatt. Y, desde luego, si lo comparamos con las declaraciones oficiales de la FIFA sobre su papel en fomentar la paz mundial y las celebraciones cosmopolitas de una humanidad universal, nada de eso encaja muy bien.

“Pero en lo que respecta a la organización efectiva del Mundial, no creo que suponga una gran diferencia”.

Sin embargo, dado que la administración Trump está dispuesta a involucrarse en más conflictos internacionales, no hay duda de que este Mundial, el mayor y más complejo de la historia, será también el más político.

Para complicar aún más las cosas, el conflicto actual en Oriente Medio no se ha limitado solo a EE. UU. e Irán. Los misiles iraníes han alcanzado tanto a Catar como a Arabia Saudí, entre otros países, y Jordania ha disparado contra activos estadounidenses.

También esos tres países se han clasificado para el Mundial.

Por supuesto, la importancia del destino de un torneo de fútbol palidece ante la muerte y la destrucción que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. Pero la necesidad de unidad es la razón misma por la que existe el Mundial.

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Cuando el dirigente futbolístico francés Jules Rimet fundó el torneo hace 96 años, creía que el fútbol podía ser una herramienta para la paz internacional. Y en los primeros años del torneo, Rimet, el presidente de la FIFA que más tiempo ha permanecido en el cargo y un diplomático de gran talento, fue capaz de limitar el impacto de la geopolítica en la Copa del Mundo, diluyendo la influencia de Mussolini en la Copa del Mundo de 1934, por ejemplo, y alejando el torneo de 1938 de la Alemania de Hitler.

.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha adoptado un enfoque muy diferente, buscando el apoyo del presidente Donald Trump a pesar de su creciente número de conflictos globales.

Una semana antes de que comenzaran a caer bombas sobre Irán, Infantino apareció en la reunión inaugural de la Junta de Paz de Trump llevando una gorra roja con las letras USA en la parte delantera y los números 45-47, en referencia a los mandatos presidenciales no consecutivos de Trump. Ese acto fue tan descaradamente partidista que la presidenta del COI, Kirsty Coventry, dijo que su organización investigaría si Infantino, miembro del COI, había infringido los términos de los estatutos del grupo, que exigen a los miembros actuar con independencia de intereses políticos.

Posteriormente, el COI exoneró a Infantino de cualquier irregularidad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene una gorra de EE. UU. mientras asiste a la reunión inaugural de la Junta de Paz. (Chip Somodevilla / Getty Images)

Infantino ha infringido absolutamente todos los protocolos de la FIFA sobre neutralidad, afirmó Wilson, autor de The Power and Glory: The History of the World Cup.

La neutralidad absoluta es siempre imposible y poco deseable, pero en este caso se ha ido mucho, mucho, mucho más allá. El premio de la paz ya parecía grotesco en su momento. Ahora parece aún peor. Y no veo cómo el futuro va a ser benévolo con Infantino. Creo que Infantino ha legitimado en cierta medida a Trump.

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Este comportamiento no es nada nuevo en Infantino, quien mantuvo estrechas relaciones con Vladimir Putin antes del torneo de 2018 celebrado en Rusia y con los líderes de Catar antes del torneo de 2022, a pesar de sus conocidas violaciones de los derechos humanos.

La lista de países a los que Infantino pide que pasen por alto las malas relaciones con el país que acoge la mayoría de los partidos del Mundial este verano no deja de crecer.

Hay que tener en cuenta que Dinamarca, que administra Groenlandia, un territorio autónomo que Trump también ha amenazado con invadir, puede clasificarse para el torneo en una repesca europea que tendrá lugar a finales de este mes. Luego están los clasificados para el Mundial Haití, Costa de Marfil y Senegal, que no están en guerra con EE. UU., pero a cuyos ciudadanos se les ha prohibido entrar en el país para animar a sus equipos. Eso contradice por completo una promesa de Infantino, quien dijo que todo el mundo será bienvenido en el Mundial de 2026.

Si tuviera una bola de cristal, podría decirles ahora mismo lo que va a pasar, declaró el lunes Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo de la FIFA. Pero, obviamente, la situación está evolucionando. Cambia día a día y la estamos siguiendo de cerca. [Pero] la Copa del Mundo seguirá adelante, ¿verdad? La Copa del Mundo es demasiado grande y esperamos que puedan participar todos los que se hayan clasificado.

Goldblatt, el profesor de Pitzer, dijo que las medidas de Infantino son comprensibles, ya que tiene pocas cartas que jugar contra Trump.

El presidente Trump habla mientras recibe el Premio de la Paz de la FIFA, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaude el viernes. (Patrick Smith / Getty Images)

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¿Qué va a hacer Infantino? ¿Qué palancas puede accionar?, preguntó. Puede amenazar con quitárselo. Eso no va a pasar. ¿Una reprimenda moral? ¿Quién va a aceptar eso de la FIFA? Es una idea ridícula que alguien piense que el presidente de la FIFA tiene algún tipo de autoridad moral colectiva o algún papel como portavoz de la parte progresista del mundo.

Puede que fantaseen con que ese es el caso. Pero es moral y políticamente absurdo que cualquiera de nosotros espere eso de esta gente. Así que, si eres Infantino y ese es el caso, ¿sabes lo que funciona con Trump? Lo que funciona es la adulación. Así que, por supuesto, ha tomado ese camino.

Los partidos, dijo Goldblatt, seguirán adelante aunque sigan cayendo bombas. Y puede que eso no sea del todo malo.

El fútbol es una gran distracción. En parte, por eso es tan popular, dijo. Si la guerra continúa, será prácticamente imposible que eso no se convierta en un elemento central, en el sentido y el propósito de lo que todos estamos haciendo aquí.

Cómo nos sentiremos y cómo será, no lo sé. Será muy extraño. El fútbol es impredecible y extraordinario. Pasará algo que nos reconfortará el alma.