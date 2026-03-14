BNP Paribas Open entrega 10 becas universitarias a estudiantes del Valle de Coachella

El BNP Paribas Open entregó el sábado sus becas anuales para estudiantes de secundaria del Valle de Coachella, con un programa ampliado que en 2026 pasó de cuatro a 10 beneficiarios, cada uno con un apoyo universitario de 20,000 dólares.

Las becas, otorgadas por el patrocinador principal, BNP Paribas, fueron entregadas durante una ceremonia especial en la cancha del Estadio 1 del Indian Wells Tennis Garden, antes de las semifinales de las ramas masculinas.

Los ganadores de la undécima edición del programa son Logan Crabtree, Stephanie Kochel, Ethan Miller y Perla López Palomares, de La Quinta High School; José Luis Palacios Morales y Evelyn Ríos, de Shadow Hills High School; Edgar Ávila Fuentes e Isabella Partida-López, de Coachella Valley High School; y Sinai Beltrán y Ángel Diarte-Salomón, de Desert Mirage High School, todos integrantes de la generación 2026.

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Cada estudiante recibió una beca universitaria de 20,000 dólares tras cumplir requisitos que incluyen alto rendimiento académico y un compromiso demostrado con el tenis. Los estudiantes fueron reconocidos previamente en una ceremonia celebrada el 12 de marzo en La Quinta High School y, posteriormente, homenajeados durante la jornada del sábado.

José Placido, director general de BNP Paribas USA y CIB Américas, dijo que la institución financiera busca apoyar a jóvenes atletas y estudiantes de la región.

“El tenis tiene un impacto positivo más allá de la cancha”, señaló Placido. “Durante más de una década hemos tenido el orgullo de respaldar a estudiantes del Valle de Coachella que destacan académicamente y muestran pasión por este deporte”.

La directora adjunta del torneo, Peggy Michel, destacó que el aumento en el número de becas refleja el compromiso de apoyar a jóvenes talentos de la comunidad.

“El impacto del tenis va más allá de la cancha, y es inspirador ver cómo este programa sigue creciendo para apoyar a más estudiantes”, afirmó.

Por su parte, Kelly May-Vollmar, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands, felicitó a los 10 beneficiarios por su desempeño académico, su participación comunitaria y su dedicación al deporte.