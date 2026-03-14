Medvedev elimina a Alcaraz en semifinal de Indian Wells y detiene racha de 16 victorias seguidas del español

Carlos Alcaraz, de España, devuelve un golpe a Daniil Medvedev, de Rusia, durante un partido de semifinales del torneo de tenis BNP Paribas Open, el sábado 14 de marzo de 2026, en Indian Wells, California.

El ruso Daniil Medvedev puso fin a la racha de 16 victorias consecutivas del español Carlos Alcaraz al derrotarlo el sábado 6-3, 7-6 (3) y avanzar a la final del BNP Paribas Open que se disputa en Indian Wells.

Medvedev se impuso en una hora y 43 minutos en el Estadio 1 del Indian Wells Tennis Garden, frustrando el intento de Alcaraz de extender su dominante paso por el torneo californiano.

Medvedev enfrentará el domingo (2 p.m.) al italiano Jannik Sinner por el título, después de que el número dos del mundo derrotara al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-4 en la primera semifinal del día.

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“Cuando juegas contra alguien como Carlos, te enfrentas muchas veces y pierdes muchas veces”, dijo Medvedev tras el partido. “Es un jugador increíble con golpes increíbles, defensa, ataque, devolución, todo. Así que tienes que estar en tu mejor momento”.

La victoria fue la primera de Medvedev sobre Alcaraz desde el Abierto de Estados Unidos luego de haber perdido sus cuatro enfrentamientos previos ante el español. También marcó su primer triunfo sobre un número uno del mundo desde que venció a Sinner en cuartos de final de Wimbledon en 2024.

Alcaraz, de 22 años, llegaba con gran impulso tras conquistar el Australian Open, donde completó el Grand Slam de su carrera, y el Qatar Open, donde había ligado sus 16 últimas victorias.

El español mostró señales de desgaste físico bajo las altas temperaturas y cedió su servicio en el cuarto juego del primer set pese a tener ventaja de 40-15, tras una serie de errores que permitieron a Medvedev tomar el control del partido.

Daniil Medvedev, de Rusia, reacciona tras ganar un punto contra Carlos Alcaraz, de España, durante un partido de semifinales del torneo de tenis BNP Paribas Open, el sábado 14 de marzo de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)



(Mark J. Terrill / Associated Press)

Medvedev, de 30 años y cabeza de serie número 11, se ha mostrado sólido durante todo el torneo y ha avanzado a la final sin ceder un solo set en Indian Wells.

En la final femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka enfrentará a la kazaja Elena Rybakina a primera hora (11 a.m.) en el Estadio 1. Será la revancha del Abierto de Australia 2026. Sabalenka disputará su tercera final de Indian Wells, aunque ha perdido anteriormente las dos finales, una de ella ante Rybakina en 2023.