Sabalenka conquista Indian Wells en dramática final y se cobra revancha ante Rybakina

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona tras ganar un punto ante la kazaja Elena Rybakina durante el partido final del torneo de tenis BNP Paribas Open, el domingo 15 de marzo de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)

La tercera fue la vencida para Aryna Sabalenka.

La número uno del mundo finalmente conquistó el título del BNP Paribas Open tras imponerse el domingo a la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6 (6) en una final llena de dramatismo y emociones bajo el intenso calor del desierto californiano.

Después de perder las finales de 2023 y 2025, la bielorrusa levantó por primera vez el trofeo en Indian Wells Tennis Garden y alcanzó el título número 23 de su carrera en el circuito de la WTA. Además, se trata de su segundo campeonato de 2026 tras el obtenido en el Brisbane en enero.

La victoria también tuvo sabor a revancha, pues Sabalenka vengó su derrota ante Rybakina en la final de Indian Wells 2023 y la que sufrió este año en el Abierto de Australia, además de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en finales del circuito ante Rybakina.

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“Gracias a Dios que gané este trofeo”, dijo Sabalenka al recibirlo y dar un gran suspiro de alivio.

Este torneo también tuvo un carácter personal, pues recibió el anillo de compromiso de su pareja, Georgios Frangulis, empresario brasileño.

“Qué semana, tener una fiesta, tener el anillo y ganar el título. Lo recordaré para el resto de mi vida”.

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, posa para los fotógrafos tras derrotar a Elena Rybakina, de Kazajistán, y ganar el torneo de tenis BNP Paribas Open el domingo 15 de marzo de 2026 (Mark J. Terrill / Associated Press)

El partido fue una auténtica batalla en la cima del tenis femenil. Con temperaturas que superaban los 90 grados Fahrenheit, ambas protagonizaron un duelo de potentes servicios y grandes jugadas por más de dos horas.

Rybakina dominó el primer set tras romper el servicio de Sabalenka y ganar ese primer capítulo por 6-3. Frustrada, la bielorrusa golpeó su raqueta contra la pista al terminar el parcial, que además fue el primer set que cedía en todo el torneo.

Sin embargo, la cuatro veces campeona de Grand Slam reaccionó, elevó su nivel de juego y logró igualar el partido, con el apoyo de una gran afición, en Indian Wells.

El tercero estuvo lleno de emociones, incluyendo un punto de campeonato de Rybakina que sobrevivió a Sabalenka y, en su oportunidad, no desperdició para sellar la victoria.

Con la victoria, Sabalenka mejora su marca a 23-20 en finales de circuito y alcanza su vigésimo título sobre superficie dura, además de conquistar su décimo trofeo de categoría WTA 1000.

