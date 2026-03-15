Sinner doblega a Medvedev en la final de Indian Wells y reafirma su dominio en pista dura

El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo de ganador tras derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final del torneo de tenis BNP Paribas Open, el domingo 15 de marzo de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)

El italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (6) y 7-6 (4) el domingo en la final del BNP Paribas Open, disputado en Indian Wells, California, y consolidó su estatus como una de las grandes figuras del tenis sobre pista dura.

El número dos del mundo necesitó una hora y 55 minutos del intenso calor californiano para imponerse en un duelo de alta intensidad decidido en dos desempates, ambos favorables para Sinner. Con el triunfo, el italiano conquistó su primer título de la temporada.

Con esta victoria, Sinner continúa ampliando su impresionante palmarés en pista dura. El italiano de 24 años ganó el único título en pista dura que le faltaba y se convirtió en el jugador más joven en ganar todos los grandes torneos Masters disputados en esta superficie. Sinner también ha ganado los títulos de pista dura de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2024 y 2025, y el Abierto de Estados Unidos en 2024.

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Medvedev había llegado a la final tras eliminar en semifinales al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, pero no logró mantener el impulso ante la solidez del tenista italiano.

Sinner sumó nueve puntos más que su rival, conectó 10 aces y dominó con su primer servicio durante toda la tarde. Además, no enfrentó ninguna oportunidad de quiebre, manteniendo una presión constante sobre el ruso.

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe frente a Daniil Medvedev, de Rusia, durante la final del torneo de tenis BNP Paribas Open, el domingo 15 de marzo de 2026, en Indian Wells, California.

(Mark J. Terrill / Associated Press)

Medvedev, actualmente número 11 del ranking mundial, tuvo su mejor oportunidad en el segundo set, cuando llegó a tomar una ventaja de cuatro puntos en el tiebreak, pero perdió siete puntos consecutivos, lo que permitió a Sinner imponerse. Para el ruso, fue su primera final de un torneo Masters 1000 en dos años.

Sinner, un aficionado de Fórmula Uno, felicitó a su compatriota Kimi Antonelli, conductor que ganó el Grand Prix de China este domingo.

“Que un italiano tan joven como Kimi traiga a Italia de vuelta a la cima es increíble. Gracias, Kimi”, dijo Sinner sobre el piloto de 19 años.

Sinner es el primer jugador en ganar dos títulos de Masters consecutivos sin ceder ni un solo set.

A primera hora, Aryna Sabalenka derrotó a Elena Rybakina en la gran final femenil.

