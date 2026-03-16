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BNP Paribas Open 2026 establece nuevo récord de asistencia

La afición del tenis en Indian Wells durante un partido de
La afición del tenis en Indian Wells durante un partido de Carlos Alcaraz.
(Roberto Cortés/Especial para LA Times en Español)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

INDIAN WELLS. — El BNP Paribas Open de 2026, realizado en Indian Wells, California, estableció un nuevo récord del torneo con una asistencia total de 527,626 espectadores a lo largo de las dos semanas. Esto supone el segundo año consecutivo en que el torneo supera los 500,000 espectadores.

El fin de semana central (del viernes 6 al domingo 8 de marzo) registró 176,264 espectadores presenciales, lo que supone un nuevo récord de asistencia para un fin de semana.

El sábado 7 de marzo también estableció un nuevo récord de asistencia en un solo día, con 60,781 espectadores.

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Varios de los partidos se disputaron principalmente con una temperatura por encima de los 90 grados Fahrenheit, incluidas las jornadas de semifinales y finales.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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