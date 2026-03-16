Estadios de Los Ángeles y San Diego albergarán partidos del fútbol olímpico en LA28

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 Olympic and Paralympic Games confirmaron que el histórico Rose Bowl de Pasadena y el estadio de San Diego serán parte de las principales sedes del torneo olímpico de fútbol en 2028, al albergar un total de 16 partidos durante la competencia en el Sur de California.

Los estadios recibirán encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias y los partidos por la medalla de bronce tanto en la rama masculina como femenina. De acuerdo con el comité organizador LA28 Organizing Committee, San Diego será una de las sedes con mayor actividad dentro del calendario del torneo.

El recinto acogerá partidos de fase de grupos el 11, 14 y 17 de julio de 2028. Posteriormente será escenario de un duelo de cuartos de final femenil el 21 de julio. La actividad continuará con una semifinal masculina y una femenina el 24 y 25 de julio, respectivamente, antes de cerrar con los encuentros por la medalla de bronce masculina y femenina programados para el 27 y 28 de julio.

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Mientras tanto, el Rose Bowl Stadium, que albergará cinco partidos en total, incluyendo un encuentro de cuartos de final femenil el 21 de julio, las semifinales masculina y femenina el 24 y 25 de julio, y las finales por la medalla de oro masculina y femenina el 28 y 29 de julio.

El torneo de fútbol de las olimpiadas de LA28 comenzará el 10 de julio de 2028, cuatro días antes de la ceremonia inaugural. El calendario ampliado fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional para permitir dos días adicionales de descanso a cada selección durante el desarrollo del campeonato.

Los partidos se disputarán en otras ciudades de Estados Unidos, llevando la competencia a distintos puntos del país.

En cuanto a la distribución de partidos, el estadio de Nueva York y el de Columbus albergarán nueve encuentros cada uno, incluyendo partidos de fase de grupos y cuartos de final masculinos. Nashville también tendrá nueve partidos, con actividad de fase de grupos y cuartos de final en ambas ramas.

El estadio de St. Louis recibirá ocho encuentros de fase de grupos y un cuartos de final masculino, mientras que San José albergará siete partidos, principalmente de la fase de grupos femenil y un duelo de cuartos de final.

La venta de boletos para los deportes olímpicos comenzará en abril. Los aficionados interesados podrán registrarse para el sorteo de entradas en el portal oficial de LA28 antes del 18 de marzo para tener la oportunidad de adquirir boletos cuando se abra el primer proceso de venta.

El calendario completo del torneo olímpico de fútbol, incluidos los horarios de inicio y las selecciones participantes, será anunciado más adelante este año.

Estadio de Columbus: 9 partidos en total, con juegos de fase de grupos masculinos y femeninos el 10-11, 13-14 y 16 de julio, además de un partido de cuartos de final masculino el 20 de julio.

Estadio de Nashville: 9 partidos en total, con encuentros de fase de grupos el 10-11, 13-14 y 16-17 de julio, además de cuartos de final masculino y femenino el 20 y 21 de julio.

Estadio de St. Louis: 8 partidos en total, incluyendo juegos de fase de grupos el 10-11, 13-14 y 16-17 de julio, además de un partido de cuartos de final masculino el 20 de julio.

Estadio de San José: 7 partidos en total, con encuentros de fase de grupos femeninos el 11, 14 y 17 de julio y un partido de cuartos de final el 21 de julio.

Estadio de San Diego: 11 partidos en total, con juegos de fase de grupos femeninos el 11, 14 y 17 de julio, un partido de cuartos de final femenil el 21 de julio, semifinales masculina y femenina el 24 y 25 de julio, y los partidos por la medalla de bronce masculina y femenina el 27 y 28 de julio.

Rose Bowl Stadium: 5 partidos en total, incluyendo un partido de cuartos de final femenil el 21 de julio, semifinales masculina y femenina el 24 y 25 de julio, y las finales por la medalla de oro masculina y femenina el 28 y 29 de julio.

