Estados Unidos vs. Venezuela: cuándo y a qué hora se juega la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Gunnar Henderson, de Estados Unidos, saluda a sus compañeros de equipo tras batear un jonrón durante la cuarta entrada de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol contra la República Dominicana, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene la final definida. Venezuela y Estados Unidos se enfrentarán este martes, 17 de marzo, en el loanDepot Park por el título del torneo internacional. El partido por el campeonato comenzará a las 5 p.m. (hora del Pacífico).

Venezuela avanzó el lunes tras imponerse 4-2 a Italia en semifinales, con un rally de tres carreras en la séptima entrada que marcó la diferencia. El conjunto sudamericano disputará su primera final en la historia del torneo, luego de superar también al vigente campeón, Japón, en los cuartos de final y a uno de los equipos más sorprendentes del torneo, Italia.

Por su parte, Estados Unidos selló su pase al juego por el campeonato tras vencer 2-1 a República Dominicana el domingo en un duelo cerrado.

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El cuadro venezolano venció 4-2 a Italia, que había dejado atrás a México y Puerto Rico, con tres carreras en el séptimo inning después de que la novena se había puesto arriba 2-0. Venezuela avanzó por primera vez a una final de un Clásico Mundial, mientras que Estados Unidos ha estado en las últimas tres finales del torneo.

En la final, Estados Unidos irá al montículo desde el inicio con Nolan McLean, el lanzador derecho de 24 años que solamente permitió tres carreras ante Italia en la ronda de grupos.

Por Venezuela, está programado el zurdo Eduardo Rodríguez. Ante la República Dominicana en la fase de grupos, Rodríguez permitió tres carreras en 2 ⅔ de inning, en los que permitió dos jonrones.

