Nate Díaz estará en la cartelera de Rousey ante Carano en Inglewood

Nate Díaz, a la derecha, se enfrenta a Jorge Masvidal durante el primer asalto de un combate de artes marciales mixtas en la categoría de peso wélter en el UFC 244, la madrugada del domingo 3 de noviembre de 2019, en Nueva York. Masvidal derrotó a Díaz en el cuarto asalto.

El veterano Nate Díaz, conocido por sus legendarios duelos ante Connor McGregor, regresará a la acción cuando enfrente al también experimentado Mike Perry en la velada en la que Ronda Rousey volverá ante Gina Carano el 16 de mayo en una función en el Intuit Dome de Inglewood.

Díaz (22-13) se enfrentará a Perry (14-8) en un combate profesional de MMA que se suma al recientemente anunciado enfrentamiento de peso pesado entre el campeón lineal de peso pesado, Francis Ngannou, y el brasileño Philippe Lins.

El evento se retransmitirá en directo a nivel mundial en Netflix a sus más de 325 millones de suscriptores.

Anuncio

El combate entre Díaz y Perry se disputará según las Reglas Unificadas de MMA a cinco asaltos de cinco minutos en la categoría de peso wélter..

“Me alegro de volver a la acción. Ha llegado el momento”, dijo Díaz por medio de un comunicado divulgado por Netflix y Most Valuable Promotions, organizadores del evento. “No olvides de dónde viene todo esto. Tengo planes para hacer mucho más en los próximos 10 años, sin importar dónde sea”.

Díaz ha perdido tres de sus últimas cinco peleas. Hace 10 años derrotó a McGregor por primera vez, pero luego, en 2016, perdió ante él por decisión mayoritaria. Regresó en 2019 para derrotar a Anthony Pettis, y en ese mismo año cayó ante Jorge Masvidal, seguida por otra derrota en 2021 ante Leon Edwards. En su última pelea, en 2022, venció a Tony Ferguson por sumisión en cuatro asaltos.

Perry ha perdido siete de sus últimas 10 peleas. En su última pelea, en 2021, cayó ante Daniel Rodríguez y antes de eso había caído ante Tim Means en 2020. Su última victoria fue en 2020 cuando derrotó a Mickey Gall. Un año antes había perdido ante Geoff Neal y Vicente Luque.

