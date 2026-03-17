LAFC derrota de visita al LD Alajauense y avanza a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones

El LAFC selló su pase el martes a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 con una victoria 2-1 como visitante frente a LD Alajuelense, en un partido que se definió en los últimos instantes.

El conjunto angelino tuvo que remar contra corriente desde el inicio. Apenas al minuto 4, un rebote tras una atajada de Hugo Lloris derivó en un cabezazo de Santiago van der Putten que puso en ventaja a los locales. A partir de ahí, LAFC asumió el control del encuentro, superando el 60 por ciento de posesión y generando mayor volumen ofensivo, aunque sin contundencia en la primera mitad.

La insistencia rindió frutos al arranque del complemento.

Al minuto 51, Nathan Ordaz empató el partido tras una jugada que inició con un balón largo de Nkosi Tafari y una asistencia de primera intención de Mark Delgado, que dejó al delantero de frente al arco.

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Con el paso de los minutos, Alajuelense optó por replegarse, cediendo terreno e invitando a la presión visitante. Un disparo de Denis Bouanga al travesaño en el minuto 87 parecía anunciar el cierre del partido, pero el drama estaba reservado para el final.

En tiempo agregado, David Martínez tomó el balón a distancia, avanzó sin marca y sacó un potente zurdazo que se incrustó en la red para firmar el 2-1 definitivo y asegurar la clasificación angelina.

MATCH WINNER FROM DAVID MARTÍNEZ 🇻🇪💎pic.twitter.com/AKWLoEqGIa — LAFC (@LAFC) March 18, 2026

Tras el encuentro, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, reconoció la dificultad de la eliminatoria y el mérito del rival.

“Yo quería empezar hablando de eso. Mismo si fuimos superiores con la pelota y controlamos en los dos partidos con la pelota, Alajuelense es un equipo con mucho corazón, mucha intensidad, trabajan mucho juntos, defendieron muy bien, organizados defensivamente”, señaló el entrenador tras el final del encuentro. “Y hoy sabíamos que en los primeros 10 minutos teníamos que controlar el estadio, la hinchada, y no lo hicimos bien. Empezaron con una intensidad alta, nos presionaron, ganaron el córner para el primer gol. Mira, fue una eliminatoria muy difícil, muy desgastante también físicamente”.

El entrenador también destacó el ambiente vivido en Costa Rica y el nivel competitivo del rival.

“Pero mira qué hincha, qué estadio, qué pasión. Por veces, porque yo estoy en mi mundo y los Estados Unidos, y miro mucho la liga portuguesa porque es mi cultura, me olvido que hay países en Centroamérica que tienen una pasión tremenda con el fútbol… fue un partidazo, partidazo, y felicitaciones también a la Juvelense que nos complicó mucho”, señaló Dos Santos.

El entrenador angelino subrayó además los aspectos tácticos del duelo.

“Sabíamos que la organización defensiva de Alajuelense sería muy buena”, explicó Dos Santos. “Teníamos que controlar mucho las transiciones… es un equipo alto, muy físico, y nosotros teníamos que encontrar soluciones. Fue difícil… En el segundo tiempo creo que se abrió un poco más el partido y cuando hay espacios, nosotros somos muy fuertes”.

Por su parte, el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, valoró el esfuerzo de su equipo y lamentó la forma en que se escapó la clasificación.

“Primero, rescatar los deseos, el punto de honor, la energía, estuvimos a minuto y medio de obligar a una segunda serie”, dijo el entrenador Ramírez. “Las comparativas económicas no son comparables. En este momento estamos lidiando ante adversidades que supimos manejar y tuvimos a un minuto de un gran equipo dejarlo ahí”.

El estratega también hizo una reflexión más amplia sobre el desarrollo del fútbol en su país.

“Lastimosamente se nos va en un minuto. Estoy muy contento con los muchachos, pero al haber tanto divisionismo, es muy difícil. Hasta que no estamos hasta el cuello, no hay reacción y cuando nos unimos, tenemos una capacidad tremenda”.

Con este resultado, LAFC se medirá en cuartos de final al ganador de la serie entre Cruz Azul y Monterrey, en una ronda programada para iniciar entre el 7 y 9 de abril.

El conjunto angelino retomará su actividad en la MLS este sábado (5:45 p.m., Apple TV), 21 de marzo, cuando visite a Austin FC en el Q2 Stadium de Texas.

