Con apoyo del equipo de Terence Crawford, Lester Martínez busca ser el primer campeón del mundo guatemalteco este sábado

La noche que Canelo Álvarez cayó ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas ante más de 73,000 aficionados, la pelea más memorable de la velada no fue el combate estelar.

El duelo más electrizante fue el empate entre el guatemalteco Lester Martínez y el camerunés francés Christian Mbilli, después de 10 violentos rounds en los que lanzaron un total de 685 golpes. La contienda por el título interino de peso supermediano fue tan intensa que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una revancha inmediata y la nombró Pelea del Año. Tras el empate, Mbilli retuvo el título interino.

Desde aquella noche en Las Vegas, la división ha sufrido cambios importantes. Tras vencer a Canelo y ganar todos los cinturones en supermediano, Crawford fue despojado del cinturón de campeón primario supermediano del CMB en diciembre por no pagar una cuota de sanción de 300,000 dólares al CMB. Posteriormente, Mbilli fue elevado a campeón primario, mientras que Crawford anunció su retiro a los 38 años, argumentando que no había nada más que probar en el deporte.

Aunque el organismo había ordenado el desempate entre Martínez y Mbilli, el francés optó por esperar una posible pelea millonaria contra Canelo en septiembre de 2026. Ante ese escenario, Martínez solicitó disputar el título interino.

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Con el respaldo del equipo de Crawford y el apoyo de la comunidad guatemalteca en Los Ángeles, Martínez (19-0-1, 16 KOs) intentará convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Guatemala este sábado cuando enfrente a Immanuwel Aleem (22-3-3, 14 KOs) en el National Orange Event Center de San Bernardino (4 p.m., ProBoxTV).

(De izquierda a derecha) Lester Martínez lanza un gancho de izquierda a Christian M’billi durante su combate por el título interino del CMB en el peso supermediano, en el evento «Canelo v Crawford Fight Night» de Netflix, celebrado en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. (Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

Lejos de considerar un retroceso pasar de un estadio de más de 70,000 personas de septiembre pasado a un recinto con menos de 5,000, Martínez se siente cómodo en el escenario del sábado en San Bernardino, pues ahí mismo noqueó a Joeshon James en el cuarto asalto el año pasado.

El miércoles, tanto Martínez como Aleem realizaron un entrenamiento abierto en el gimnasio de Robert García, en Moreno Valley, y posteriormente participaron en una conferencia de prensa en Los Ángeles, rodeados de medios y de miembros de la comunidad chapina.

“Más que presión, es responsabilidad”, dijo Martínez, 30, originario de Petén. “Me siento contento de pelear en Estados Unidos sabiendo que hay mucha gente de mi tierra que me va a apoyar”.

Lester Martínez asiste a los entrenamientos abiertos de Netflix para el combate entre Canelo y Crawford en el Fontainebleau Las Vegas, el 10 de septiembre de 2025, en Las Vegas, Nevada. (David Becker / Getty Images for Netflix)

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Martínez, un peleador conocido por su agresividad y alto porcentaje de nocaut, entrena bajo la dirección de Brian ‘BoMac’ McIntyre, también entrenador de Crawford, tras ser recomendado por el entrenador guatemalteco del equipo, Esaú Diéguez.

Martínez debutó como profesional en 2019, ante el excampeón mundial Ricardo Mayorga. El guatemalteco ganó por nocaut técnico en el segundo asalto. Tras cinco combates, el guatemalteco consiguió su primera oportunidad por el título al enfrentarse al campeón latino del CMB en supermediano, Uriel González, noqueándolo en el primer asalto. Luego siguió ampliando su palmarés con múltiples victorias y un porcentaje de nocaut de 84.21%.

“Es muy callado, muy trabajador”, dijo McIntyre al describir a Martínez. “Nuestro equipo está lleno de campeones. Él llegó y trabajó para ser uno de ellos”.

Durante sus tres años en el campamento de Crawford, Martínez asegura haber aprendido la disciplina de la élite.

“Aprendimos cómo entrena, cómo descansa, cómo vive un campeón”, explicó Martínez.

McIntyre no dudó en respaldar el potencial de su pupilo y dijo que podría ganarle a cualquiera en la división de peso supermediano, incluyendo a Canelo y Mbilli.

Por lo pronto, este sábado tendrá a Aleem, un peleador ortodoxo de 32 años que suma cinco combates sin perder y cuya última derrota fue en 2021 ante Amilcar Vidal Jr.

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“Esto es algo que he esperado desde que tenía 12 años”, dijo Aleem, de Richmond, Virginia. “Soy el mejor supermediano del mundo”.

La cartelera también incluye otros combates destacados. Joshua Kevin Anton (12-0, 11 KOs) enfrentará a Kudratillo Abdukakhorov (22-5, 14 KOs) en peso superwelter, mientras que el angelino Anthony Cuba (12-1-2, 5 KOs) se medirá al mexicano Jair Valtierra (18-3, 9 Kos) en superligero. Además, Charles Harris Jr. (11-1, 7 KOs) peleará contra Jason Limón (11-2-1, 2 KOs). Además, Jocelyn Camarillo (5-0) enfrentará a Isis Sio (1-2) en supermosca, y el invicto Sam Contreras (5-0, 2 KOs) buscará extender su racha ante César Cantú (3-5-2, 1 KO).

