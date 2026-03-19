¿Cuándo, a qué hora y dónde se jugarán los repechajes intercontinentales y europeos rumbo al Mundial 2026?

La imagen del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refleja en el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante la ceremonia de presentación celebrada en el Palacio Presidencial del Planalto, en Brasilia (Brasil), el jueves 26 de febrero de 2026.

El camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase definitiva. A poco menos de tres meses del inicio del torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio, aún quedan seis boletos por definir para completar el histórico cuadro de 48 selecciones.

La edición de 2026 marcará la primera con tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, y la primera con un formato ampliado a 48 equipos.

El repechaje intercontinental, organizado por la FIFA, se disputará en suelo mexicano, con partidos en Guadalajara y Monterrey, ambas sedes mundialistas. En este minitorneo participarán seis selecciones de distintas confederaciones. Dos de ellas obtendrán su pase al Mundial. El formato contempla eliminatorias directas, con partidos decisivos programados para el 31 de marzo, fecha en la que se conocerán los últimos clasificados.

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En paralelo, la UEFA llevará a cabo su propio repechaje con 16 selecciones que competirán por los últimos cuatro boletos de esa confederación.

Las semifinales se disputarán el jueves, 26 de marzo, mientras que las finales, que definirán a los clasificados, se jugarán el martes, 31 de marzo, en simultáneo con la conclusión del repechaje intercontinental.

Hasta el momento, 42 selecciones ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Los seis cupos restantes se definirán en estos dos minitorneos, que cerrarán oficialmente el proceso clasificatorio.

Los equipos que superen estas instancias se sumarán a su grupo designado, tal como fue sorteado el 6 de diciembre pasado en Washington, D.C.

Así se jugarán los repechajes (Todos los horarios son de Los Ángeles):

INTERCONTINENTAL

26 de marzo

Guadalajara (Estadio Akron)

Jamaica-Nueva Caledonia, 8 p.m., FS1/Peacock

31 de marzo

Guadalajara (Estadio Akron)

República Democrática del Congo vs. Ganador Jamaica vs. Nueva Caledonia, 2 p.m. , FS1/Peacock

El ganador irá al grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

26 de marzo

Monterrey (Estadio BBVA)

Bolivia-Surinam, 3 p.m., FS1-ViX

31 de marzo

Monterrey (Estadio BBVA)

Irak vs. ganador de Bolivia-Surinam, 8 p.m., FS1/Peacock

El ganador del repechaje se unirá al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

REPECHAJE EUROPEO

RUTA A:

26 de marzo

Gales vs. Bosnia y Herzegovina, 12:45 p.m., ViX

Italia vs, Irlanda del Norte, 12:45 p.m., ViX, Peacock

31 de marzo:

Ganadores de semifinales de Ruta A., 11:45 a.m.

Ganador se unirá al Grupo B mundialista de Canadá, Qatar y Suiza.



RUTA B:

26 de marzo

Ucrania vs. Suecia, 12:45 p.m., ViX

Polonia vs. Albania, 12:45 p.m., FS2

31 de marzo:

Ganadores de semifinales de Ruta B, 11:45 a.m.

Ganador se unirá al Grupo F mundialista de Holanda, Japón y Túnez.

RUTA C:

26 de marzo

Eslovaquia vs. Kosovo, 12:45 p.m., ViX

Turquía vs. Rumanía, 10 a.m., FS1

31 de marzo:

Ganadores de semifinales de Ruta C., 11:45 a.m.

Ganador se unirá al Grupo D mundialista, integrado por Estados Unidos, Paraguay y Australia.

RUTA D:

26 de marzo

República Checa vs. Irlanda, 12:45 p.m., ViX

Dinamarca vs. Macedonia del Norte, 12:45 p.m., ViX

31 de marzo:

Ganadores de semifinales de Ruta D., 11:45 a.m.