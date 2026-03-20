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FIFA presenta su primera canción del Mundial 2026, ‘Lighter’, con Carín León y Jelly Roll

Carin Leon performs during the 2025 Latin Grammys on Th
Carin Leon actúa durante la ceremonia de los Grammy Latinos 2025, celebrada el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand de Las Vegas.

(Chris Pizzello / Chris Pizzello/invision/ap)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó a “Lighter”, el primer sencillo interpretado por Jelly Roll y Carín León, y producido por Cirkut bajo el sello Def Jam Recordings.

“Lighter” reúne a tres artistas representativos de los países sede del torneo, como Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), quien fue galardonado con el Grammy 2026 como productor del año en música no clásica. La colaboración fusiona las raíces country de Jelly Roll con la música regional mexicana de León.

Desde el Mundial pasado, la FIFA ha presentado varias canciones, en lugar de una sola elección. Entre los temas más icónicos de los mundiales han estado “Waka Waka”, de Shakira en 2010, “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin en 1998, “Un’estate italiana” de Edoardo Bennato e Gianna Nannini en Italia 1990, así como “We Are the One” de Pitbull y Jennifer López en Brasil 2014, entre otros.

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“La música tiene la capacidad de cautivar a todas las personas del planeta, y la canción en la que han colaborado Carín León y Cirkut es muestra de ello. Estoy muy agradecido de poder compartirlo con todas las personas del mundo”, dijo Roll en un comunicado divulgado por la FIFA este viernes.

“Trabajar con un artista como Jelly Roll para el mayor acontecimiento deportivo del mundo es un motivo de enorme orgullo. Como mexicano, me emociona llevar un pedacito de nuestra música y cultura a lugares muy diversos. Estoy feliz de compartir lo que más amamos: música que nace del alma”, dijo León, originario de Hermosillo, Sonora.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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