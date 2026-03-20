Organizadores anuncian lleno para el Clásico Tapatío en Los Ángeles

El Clásico Tapatío entre Atlas F.C. y Chivas de Guadalajara ha agotado todas sus localidades para su edición en el BMO Stadium, programada para el próximo 29 de marzo a las 5:30 p.m., según anunciaron los organizadores este viernes. El encuentro será transmitido por TelevisaUnivision a través de TUDN, UniMäs, y TUDN Radio.

Considerado el derbi más antiguo del fútbol mexicano, el Clásico Tapatío se remonta a 1916 y , en esta ocasión, enfrentará al superlíder Chivas tras 11 fechas en la Liga MX, ante Atlas, actualmente en noveno puesto.

El partido representa el tercer lleno consecutivo de este enfrentamiento en California, tras los llenos en 2024 en el BMO Stadium y de 2025 en el PayPal Park.

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Los organizadores anunciaron el Tapatío Fest, que se llevará a cabo en las inmediaciones del estadio desde el mediodía con entrada gratuita. El evento contará con música en vivo, gastronomía tradicional y diversas actividades culturales que resaltan la esencia de Guadalajara.

Además, estarán presentes los exfutbolistas Pável Pardo y Carlos Salcido, quienes representarán a Atlas y Chivas, respectivamente, en actividades de convivencia con los aficionados.