Ricardo Salas pide más oportunidades y mejores pagos para el talento emergente en el boxeo

Ricardo Salas (der.) derrotó por nocaut técnico a Jesús Sarocho en la velada de Zuffa Boxing 4 en el Meta Apex de Las Vegas el 8 de marzo de 2026.

El boxeador mexicano Ricardo Salas dio un paso importante en su carrera tras su participación en la cuarta velada de Zuffa Boxing en Las Vegas, no solo por su victoria ante Jesús Saracho el pasado 8 de marzo en el Meta Apex, sino por el impacto económico y profesional que representa su vínculo con la nueva promotora.

Con marca de 23-2-2 y 17 nocauts, en la coestelar, Salas se impuso por detención en el octavo asalto en una pelea que, asegura, respondió exactamente a lo que esperaba en el ring.

“Fue una pelea dura. Yo sabía que Jesús Saracho (16-3-2, 12 KOs) era un peleador fuerte y que no se iba a caer fácil. Él hubiera seguido 10 o 12 rounds, pero el réferi decidió detenerla y creo que fue una buena decisión”, explicó el mexicano, quien aseguró que su preparación estaba pensada para ir a la distancia.

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Más allá del resultado deportivo, la experiencia en el recinto Meta Apex —un entorno más controlado y reducido en comparación con las funciones tradicionales— marcó una diferencia en lo visual, aunque no en su enfoque competitivo.

“Fue diferente, pero yo no le tomé mucha importancia. Yo voy concentrado en mi objetivo, que es ganar”, señaló el pugilista de 27 años.

El modelo que propone Zuffa Boxing, con una estructura más cerrada y con similitudes a la de UFC, no le resulta ajeno a Salas, quien reconoce que este formato podría representar una nueva ruta dentro de un deporte históricamente fragmentado.

“Es algo diferente, pero está bien. Si esa es la forma en la que voy a llegar a ser uno de los mejores del mundo, no me voy a detener”, afirmó.

Salas puso el foco en lo que considera el aspecto más valioso de esta nueva etapa como lo es la visibilidad para talentos emergentes.

“Que sigan dando oportunidades a boxeadores como yo. Hay mucho talento en México y en todo el mundo. Que sigan volteando a ver a más peleadores para que puedan cumplir sus sueños”, indicó.

Uno de los puntos más relevantes de su incursión en esta promotora ha sido el aspecto financiero. Aunque Salas aseguró que las negociaciones no cambiaron radicalmente respecto a lo que ya conocía, sí confirmó que el resultado económico ha sido el mejor de su trayectoria.

“Ha sido de las bolsas más grandes que he ganado. Me siento muy contento por eso. Mi equipo y yo trabajamos para llegar a este punto y no vamos a desaprovechar la oportunidad”, reveló.

El peleador también confirmó que firmó un contrato por tres años, con un mínimo de tres combates por año, lo que le garantizaría al menos ocho apariciones más bajo este esquema.

En cuanto a la relación con organismos tradicionales y posibles oportunidades titulares, Salas explicó que existe flexibilidad en su acuerdo. Según detalló, tanto su equipo como la promotora contemplan la posibilidad de aceptar peleas por campeonatos mundiales si estas se presentan, sin afectar su vínculo contractual.

El crecimiento de nuevas inversiones en el boxeo, incluidas iniciativas respaldadas por capital internacional, ha abierto un debate sobre la sostenibilidad del modelo. Salas no rehúye el tema y reconoce que el deporte también depende de factores económicos externos.

“Esto también es un negocio. Si ese dinero se llegara a ir, yo seguiría buscando oportunidades, volver a los organismos y seguir caminando”, dijo.

Lejos de ver a estas nuevas plataformas como una amenaza para las promotoras tradicionales, el mexicano considera que pueden funcionar como un incentivo para mejorar las condiciones de los peleadores.

“Creo que sirve como motivación para que otras promotoras sigan apoyando a los boxeadores como lo está haciendo Zuffa Boxing”, apuntó.

