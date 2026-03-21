Análisis: A menos de tres meses del Mundial 2026, México revive viejos problemas, lesiones y falta de profundidad

A menos de tres meses de la Copa del Mundo de 2026, la selección mexicana enfrenta una situación inquietantemente familiar: lesiones y una limitada profundidad en su plantel.

Hace cuatro años, en la antesala de la Copa Mundial de Catar 2022, el entonces entrenador Gerardo Martino lamentaba la falta de minutos de sus jugadores en Europa y algunas lesiones clave, como la de Raúl Jiménez. El resultado fue una eliminación temprana, la peor desde 1978, al no superar la fase de grupos.

Cuatro años después, con México como coanfitrión de la Copa Mundial de 2026, el panorama no ha cambiado demasiado. El técnico Javier Aguirre enfrenta un escenario similar con un plantel golpeado y pocas alternativas para una competencia de máxima exigencia.

Las bajas han sido significativas. El arquero Luis Ángel Malagón y el mediocampista Marcel Ruiz quedaron fuera del Mundial por lesiones. A ellos se suman Luis Chávez, uno de los pocos destacados en 2022, y el prometedor juvenil Gilberto Mora.

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“Obviamente, va a ser difícil para él tener la lista final con tantos lesionados”, reconoció Braulio Luna, mundialista con México en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, quien lamentó principalmente las ausencias de Ruiz y de Mora, dos grandes talentos en la mediocancha del equipo mexicano con miras al futuro.

En los siguientes dos partidos de preparación, ante Portugal el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca y ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago el 31 de este mismo mes, Aguirre comienza a ponerle forma a su selección.Tras la lesión de Malagón, convocó a Guillermo Ochoa, quien, a sus 40 años, busca su sexto mundial, aunque podría ser Raúl Rangel, arquero de Chivas, quien juegue su primera Copa del Mundo como titular.

“Javier tenía un equipo en mente, pero con tantas lesiones tiene que reinventarse”, señaló Francisco Palencia, exmundialista con México en 1998 y 2002.

Armando González, de México, corre durante un partido amistoso internacional entre México e Islandia en el Estadio La Corregidora el 25 de febrero de 2026 en Querétaro, México. (Agustin Cuevas / Getty Images)

Sin embargo, las lesiones han dado lugar a elementos jóvenes como los mexicoamericanos Richard Ledezma, versátil jugador que puede ser medio o defensa lateral, y Brian Gutiérrez, volante de ataque, ambos de Chivas, así como el también jugador de Guadalajara, Armando González, y Erik Lira, mediocampista de contención del Cruz Azul.

En particular, González, apodado ‘La Hormiga’, atraviesa un buen momento y pelea por el título de goleo en la liga mexicana después de ser uno de los tres máximos goleadores el pasado torneo.

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“Tiene mucha hambre de triunfar”, dijo Francisco ‘Maza’ Rodríguez, exjugador de Chivas y mundialista con México en 2006, 2010 y 2014. “El Mundial es de oportunidades”.

Vista aérea del Estadio de la Ciudad de México el 16 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México. Desde mayo de 2024, ha estado en obras de renovación y reabrirá sus puertas el 28 de marzo con el partido amistoso entre México y Portugal. El estadio acogerá el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que supondrá su tercera participación en un Mundial.

(Hector Vivas / Getty Images)

México debuta en la Copa del Mundo ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, luego enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara el 18 y cerrará el 24 de junio en el Estadio Azteca ante un equipo europeo que se definirá este mes. De avanzar como primero, se mantendría en la capital mexicana para las rondas de 32 y de 16.

“El primer partido es el más importante”, dijo Luna sobre el primer partido del Mundial ante Sudáfrica.

“Ahí empieza todo”, afirmó.

Como en muchas selecciones, México tampoco tiene mucho de qué escoger y tampoco le sobra tiempo. A poco más de dos meses del Mundial, los equipos necesitan más tiempo para trabajar juntos y, en el caso de los que juegan en México, acoplarse a la altura. México, con varios jugadores que no suelen jugar a gran altitud, se concentrará desde el 6 de mayo, con una duración de más de cinco semanas antes de la gran justa.

Una aficionada de México muestra su apoyo durante el partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Arabia Saudí y México, celebrado en el Estadio de Lusail el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Lusail, Catar. (Francois Nel / Getty Images)

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Para Aguirre, es importante una concentración larga, tomando en cuenta que jugarán al menos dos partidos en la Ciudad de México, a 2,240 metros sobre el nivel del mar, y Guadalajara, a 1,536 metros sobre el nivel del mar. Aguirre y la Federación Mexicana han pedido a los equipos que juguen la Liguilla sin sus seleccionados con tal de reunir a los jugadores lo más pronto posible, y los equipos, que usualmente no se ponen de acuerdo en otros temas, aceptaron.

“La adaptación es fundamental”, dijo el técnico mexicano recientemente.

Habrá amistosos el 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena. Habrá un partido final en el Estadio Azteca el 4 de junio ante Serbia. Como lo requiere la FIFA a todas las selecciones, Aguirre presentará la lista preliminar antes del 11 de mayo con 35 futbolistas y para el partido ante Serbia, ya tendría su lista final de 26 jugadores, pues la fecha límite es el 1 de junio.

“Puedes ganar, perder o empatar, pero dejando todo en la cancha”, Luis Hernández, exjugador de México en los Mundiales de 1998 y 2002

El histórico objetivo del “quinto partido”, alcanzar los cuartos de final, persiste, aunque el nuevo formato de 48 equipos añade una ronda adicional.

“Esperemos estar entre los ocho mejores”, señaló Claudio Suárez, legendario exjugador de México en los mundiales de 1994, 1998 y 2006.

Aun así, el escepticismo rodea al equipo.

“No veo una selección que me genere confianza”, admitió Carlos Hermosillo, mundialista de 1986 y 1994. “Pero como mexicano, tengo ilusión”.

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Como en el pasado, ante la escasez de talento, México también ha recurrido a jugadores naturalizados como el argentino Germán Berterame, ahora jugador del Inter Miami, y Álvaro Fidalgo, exjugador del América y ahora del Betis de su país natal, España, mientras que otros nombres parecen haber quedado rezagados, como Diego Lainez, Efraín Álvarez e Hirving Lozano.

El respaldo de la afición será un factor clave, aunque también puede convertirse en presión.

“La gente siempre responde, pero el equipo tiene que demostrar que puede trascender”, dijo Suárez. “Ayuda la afición; cuando los escuchas sacas fuerzas de no sé de dónde”.

“Lo que queremos es que se entreguen al 100%, así como la afición”, dijo Luis Hernández, exjugador del Galaxy, conocido por su pundonor al jugar, algo que muchos aficionados dicen que le falta al equipo mexicano de los últimos años.

“Puedes ganar, perder o empatar, pero dejando todo en la cancha”, añadió Hernández, goleador mexicano en Francia 1998.

Más allá de lo deportivo, la organización del torneo también está bajo escrutinio. Tras recientes episodios de violencia en el país, el gobierno mexicano presentó un amplio operativo de seguridad para el Mundial, con la participación de las fuerzas federales y la cooperación internacional.

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“México siempre ha sido un país anfitrión; siempre ha tratado bien a sus visitantes”, dijo Suárez.

“Estamos listos para hacer fiesta, creo que va a ser la mejor sede del Mundial”, expresó Hernández.

En pocas semanas, México, que ya fue anfitrión en 1970 y 1986, volverá a estar en el centro del fútbol mundial. La expectativa en la afición es alta, pero también es consciente de sus limitaciones deportivas tras tantas decepciones mundialistas.

