Lester Martínez se convierte en el primer boxeador guatemalteco en conquistar un título mundial al ganar en San Bernardino

Con el respaldo del equipo de Terence Crawford y el apoyo de la comunidad guatemalteca del Sur de California, Lester Martínez (20-0-1, 16 KOs) se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Guatemala este sábado, al vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem (22-4-3, 14 KOs) en el National Orange Event Center de San Bernardino, California. Martínez tuvo a un rival muy aguerrido en Aleem, aunque no lo reflejaron las tarjetas de los tres jueces, que entregaron un puntaje holgado de 120-108, 118-110 y 119-109 después de 12 asaltos.

El chapín obtuvo el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y cada vez está más cerca de la pelea de desempate ante Christian Mbilli, campeón primario de peso supermediano del CMB, o de un duelo contra Canelo Álvarez.

“Lo que viene es mucho más serio”, dijo Martínez sobre su futuro después de alcanzar la corona interina. “Teníamos que ganar sí o sí, porque sabíamos lo que representaba: no solo pelear contra él (Canelo), sino contra el número uno o dos del mundo”.

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Martínez y Mbilli pelearon en septiembre pasado, en la velada de Canelo ante Terence Crawford en Las Vegas, en una contienda calificada como la Pelea del Año por el CMB. El resultado de aquel duelo fue un empate, que dejó a Mbilli manteniendo el título interino. La organización del CMB había ordenado el desempate, pero cuando Crawford se retiró en diciembre pasado, Mbilli fue ascendido a campeón primario, lo que eliminó la posibilidad de la segunda contienda entre ambos, pues ahora Mbilli contempla un duelo ante Álvarez en septiembre.

“Siempre en mi mente pasó que iba a ganar”, dijo Martínez tras la contienda. “Siempre mantengo una mente ganadora”.

El sábado, Martínez, motivado por casi cinco mil personas en San Bernardino y miles más de chapines alrededor del mundo, atacó desde el primer asalto y alcanzó a conectar al cuerpo. En el segundo episodio conectó serias combinaciones, ganchos y uppercuts ante un Aleem con mucho pundonor, en medio de la algarabía de la afición guatemalteca, que vivió de pie la mayor parte del combate. En el tercer round, Martínez conectó un golpe severo al cuerpo del estadounidense, quien demostró tener una fuerte quijada.

Aleem fue nivelando las acciones en el sexto round y séptimo asalto de un combate que se hacía más parejo. Pero curiosamente, cuando Aleem trató de ir hacia enfrente y presionar más, recibió más golpes, como en el noveno asalto.

El equipo de Lester Martínez (centro) festeja el título. (ROBERTO CORTES/ESPECIAL PARA LA TIMES EN ESPAÑOL)

Durante los cruciales “rounds de campeonato”, específicamente en el 11, la gente se entregó, especialmente cuando Aleem conectó con fuerza al mentón del guatemalteco, y allí comenzó el intercambio feroz entre ambos, que levantó a casi todos de sus asientos.

Después de un duro duodécimo round, Martínez, de 30 años, a pesar de llegar con un porcentaje de nocaut del 80%, tuvo que conformarse con la victoria por decisión.

“El examen de todo boxeador es ganar por nocaut, pero (Aleem) es un peleador resistente”, dijo Martínez tras el triunfo. “También teníamos que tener mucha precaución. Era un peleador peligroso”.

Al final del combate, el público despidió a Martínez con el coro de “Sí se pudo, sí se pudo”.

“El público estuvo increíble. Ha sido uno de los mejores sitios en los que he peleado”, dijo Aleem, quien añadió que no escuchó las puntuaciones debido al mal audio y a la algarabía de la afición.

El guatemalteco dijo en la conferencia de prensa que, por lo pronto, tomará vacaciones y regresará a Guatemala para ver a sus padres. Luego pensará en su próxima contienda.

Otros resultados

Fue una noche redonda para la afición chapina, pues en la coestelar, Joshua Kevin Anton (13-0, 12 KOs), de padre guatemalteco, derrotó a Kudratillo Abdukakhorov (22-6, 14 KOs) tras un asalto en superwelter.

“Fue mi primera ocasión en la que abracé mi orgullo guatemalteco y el amor guatemalteco”, dijo Anton, de mamá mexicana, papá chapín, y representante de Palmdale, California.

En otros resultados, Jocelyn Camarillo (6-0, 4 KOs), del Valle de Coachella, doblegó a Isis Sio (1-3) en el primer round en peso supermosca, en un duelo en el que Sio, de Dickinson, North Dakota, fue trasladada en camilla a un hospital de Loma Linda, en un momento muy dramático y desafortunado. Sio, de Dickinson, Dakota del Norte, recibió cinco golpes al ser noqueada. De acuerdo a informes oficiales, Sio fue retirada mientras experimentaba convulsiones.

“Queríamos el nocaut; es un poco agridulce porque esperamos que la muchacha esté bien. Le mandamos todas nuestras oraciones a ella y a todo su equipo”, dijo Camarillo tras el combate.

También Luis Coria (5-0, 5 KOs), de Moreno Valley, venció en tres asaltos a Lito Dante (21-17-4, 12 KOs) en peso gallo.

Kevin Ceja Ventura (12-1, 8 KOs) venció a Aaron Watson (2-1-2, 1 KO) por decisión unánime en superwelter.

Además, el angelino Samuel Contreras (6-0, 3 KOs) derrotó a César Cantú (3-5-2, 1 KO), de Weslaco, Texas, por nocaut en el segundo round.

También, Albert González (17-0, 10 KOs), de Riverside, derrotó a Brandon Chambers (12-5-1, 5 KOs), de Owings Mill, Maryland, en peso pluma.

