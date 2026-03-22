Isis Sio, peleadora de 19 años noqueada en San Bernardino el sábado, en coma inducido

Jocelyn Camarillo (derecha) castiga a Isis Sio en el momento del nocaut la noche del sábado en el NOS Event Center de San Bernardino.

Isis Sio (1-3), una peleadora de 19 años de Dakota del Norte, quien fue noqueada el sábado en la velada de San Bernardino por Jocelyn Camarillo (6-0, 1 KO), del Valle de Coachella, se encuentra en coma inducido médicamente, según reportó un vocero de la compañía que organizó la pelea, ProBoxTV.

Para dar inicio a la velada en la que Lester Martínez se coronó campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, la tres veces campeona nacional amateur Camarillo, acabó rápidamente con Sio a los 1:18 del primer asalto.

Camarillo, de 21 años, acorraló a Sio contra las cuerdas y descargó una prolongada ráfaga de cinco golpes consecutivos que dejó a su rival de peso minimosca, Sio, inconsciente. La joven peleadora tuvo convulsiones después de ser noqueada y fue retirada del ring en camilla.

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Sio fue internada en el Loma Linda Medical Center, cerca del NOS Event Center, donde ocurrió la contienda.

Sio ya había sido noqueada en un round el pasado 30 de enero por Perla Bazaldua en Long Beach.

“En nombre del director general, Garry Jonas, y de toda la familia ProBox, rezamos por la pronta recuperación de Isis Sio”, comunicó la promotora este domingo. “Nuestros pensamientos están con ella y su familia en estos momentos tan difíciles. Les invitamos a unirse a nosotros para desearle una recuperación completa”.

“Queríamos el nocaut; es un poco agridulce porque esperamos que la muchacha esté bien. Le mandamos todas nuestras oraciones a ella y a todo su equipo”, había dicho Camarillo tras el combate.

