Peleadora noqueada el sábado en San Bernardino despierta de estado de coma

La peleadora de 19 años que fue noqueada el sábado en San Bernardino, Isis Sio (1-3), respira por sí misma y se le ha retirado el respirador, según un comunicado de la compañía que promovió la velada, ProBoxTV. Sio, originaria de Dakota del Norte, fue noqueada en poco más de un minuto del primer asalto por Jocelyn Camarillo (6-0, 1 KO), promesa del área de Coachella.

“Tenemos noticias prometedoras que compartir. Isis ya no se encuentra en coma inducido, le han retirado el respirador y ahora respira por sí misma”, mencionó el comunicado. “Estamos a la espera de más información de su equipo médico”.

Sio fue trasladada a un hospital cercano tras recibir cinco golpes seguidos al momento de ser noqueada por Camarillo, quien la había arrinconado contra las cuerdas. La peleadora ya no se levantó de la lona y de acuerdo a varios testigos, tuvo convulsiones.

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Los promotores y el equipo de Sio han sido criticados, ya que el pasado 30 de enero fue noqueada en un asalto durante una función en Long Beach. En menos de dos meses, ya estaba de regreso en el ring.

“Isis es una deportista apasionada, disciplinada y bien preparada que evalúa cuidadosamente cada oportunidad que se le presenta. Su decisión de competir el sábado 21 de marzo contra Jocelyn Camarillo, no se tomó a la ligera, sino que fue objeto de una reflexión y un análisis minuciosos antes de aceptarla”, dijo el Equipo y Familia Sio en un comunicado, aclarando que su combate del pasado 30 de enero contra Perla Bazaldua fue un nocaut provocado por un golpe al cuerpo y no a la cabeza.

“Como es bien sabido en el boxeo, un golpe directo al hígado puede desencadenar una respuesta fisiológica involuntaria (síncope vasovagal). Dado que el hígado está muy vascularizado y es rico en terminaciones nerviosas, un impacto de este tipo puede estimular el nervio vago, lo que provoca una caída repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca”, explicó el equipo en el comunicado. “Esto puede dar lugar a parálisis temporal, mareos y dificultad para respirar. Tenga en cuenta que estuvo suspendida durante 45 días y recibió el visto bueno antes de aceptar el combate contra Jocelyn Camarillo”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, Isis permanece en la unidad de cuidados intensivos, pero “ya no necesita el respirador y el equipo tiene esperanzas en su recuperación”. Actualmente, Sio está bajo el cuidado de tres equipos médicos especializados que supervisan de cerca su estado.

Por su parte, Camarillo, 21, quien ha recibido mensajes negativos después de lo sucedido el sábado, aclaró varios de los hechos ocurridos tras la contienda.

“Primero que nada, mi rival ha estado en mi mente y estoy muy aliviada de que está bien. Jamás me gustaría que algo malo le pasara en el ring. Este deporte es peligroso y todos nos metemos ahí sabiendo que hay un riesgo”, publicó este lunes Camarillo en sus redes sociales.

Camarillo dijo que ha sido difícil ser atacada y juzgada. Algunos usuarios en internet la criticaron por festejar su triunfo, aunque no sabía la gravedad de la situación de su rival inmediatamente después de la pelea.

“Fue mi primera victoria por nocaut y en el momento, estaba llena de emociones, me sentía orgullosa, emocionada y honestamente, solamente reaccioné”, dijo Camarillo. “Pero nunca fue para faltarle al respeto o una falta de deportividad de mi parte”.

“Desde que me di cuenta de lo que estaba pasando, mi energía cambió”, explicó. “Todo el mundo sabe que no soy una persona con malas intenciones”.

“Estoy aprendiendo y creciendo, no solamente como peleadora, pero también estoy navegando como persona en momentos públicos como estos”, dijo Camarillo, quien estuvo agradecida de escuchar de personas que la han llamado para preguntar por su salud mental también.

