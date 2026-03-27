Anuncio
Deportes

Así es como el trofeo de la Copa Mundial visitó Los Ángeles, comenzando la gira por EEUU

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 24: Alessandro Del Piero, FIFA Legend, poses for
Alessandro Del Piero, leyenda de la FIFA, posa para una foto durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola en el Coke Studio - LA Live, el 24 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.
(Presley Ann / Getty Images for The Coca-Cola Company)

Es la gira más extensa de la historia del trofeo original: 53 días, 25 ciudades y el icono italiano como embajador.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Con el legendario letrero de Hollywood como telón de fondo, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA arrancó esta semana en Los Ángeles, donde recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. El Trofeo Original, el mismo que se alza cada cuatro años en la ceremonia de premiación, tocó por primera vez suelo americano ante la mirada de miles de aficionados.

Para acompañar la Copa en L.A. Live, en el centro de Los Ángeles, estuvo Alessandro Del Piero, leyenda de la Juventus y campeón del mundo con Italia en 2006. El excapitán azzurro compartió el escenario para celebrar la llegada del trofeo y se prepara para sumarse como figura embajadora a lo largo del recorrido.

Lo que distingue a esta edición de la gira es su escala sin precedentes. Por primera vez, el 70 % del recorrido transcurrirá en los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, con 25 paradas en territorio norteamericano en apenas 53 días.

Anuncio

En un evento realizado en L.A. Live el martes, Del Piero expresó su alegría por participar en la gira y destacó la importancia del trofeo tanto para aficionados como para jugadores.

“Para mí, el fútbol es una pasión”, dijo Del Piero, de 51 años. “Siempre he vivido con esta mentalidad”.

Del Piero es residente de Los Ángeles desde hace varios años; además, tiene una academia de fútbol y un restaurante italiano.

Mencionó que Italia tiene dos partidos cruciales del repechaje europeo para clasificar al Mundial y que cruzar los dedos es esencial. La primera aduana ya la ha librado el jueves cuando venció a Irlanda del Norte por 2-0. Ahora, tendrá que visitar Bosnia y Herzegovina el martes, 31 de marzo (11:45 p.m. hora del Pacífico).

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 23: Alessandro Del Piero,
Alessandro Del Piero, leyenda de la FIFA, posa con el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola en el letrero de Hollywood, el 23 de marzo de 2026 en Hollywood, California.
(Presley Ann / Getty Images for The Coca-Cola Company)

Del Piero también recordó con emoción la victoria en la Copa Mundial de 2006, resaltando la gratificación personal y profesional de representar a Italia.

Estas serán las próximas paradas de la Copa del Mundo:

📍 28 mar — Las Vegas

📍 29-30 mar — San Francisco

📍 1 abr — Salt Lake City

📍 4 abr — Portland

📍 5-6 abr — Seattle

📍 14-15 abr — Chicago

📍 17 abr — St. Louis

📍 18-19 abr — Kansas City

📍 25-26 abr — Dallas

📍 28-29 abr — Austin

📍 30 abr — San Antonio

📍 2-3 may — Houston

📍 5 may — Nueva Orleans

📍 7 may — Birmingham

📍 9-10 may — Miami

📍 11-12 may — Orlando

📍 15-16 may — Atlanta

📍 21 may — Filadelfia

📍 30-31 may — Boston

📍 3 jun — Nueva York/NJ

DeportesMundial 2026Fútbol

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio