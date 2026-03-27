Así es como el trofeo de la Copa Mundial visitó Los Ángeles, comenzando la gira por EEUU

Alessandro Del Piero, leyenda de la FIFA, posa para una foto durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola en el Coke Studio - LA Live, el 24 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

Con el legendario letrero de Hollywood como telón de fondo, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA arrancó esta semana en Los Ángeles, donde recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. El Trofeo Original, el mismo que se alza cada cuatro años en la ceremonia de premiación, tocó por primera vez suelo americano ante la mirada de miles de aficionados.

Para acompañar la Copa en L.A. Live, en el centro de Los Ángeles, estuvo Alessandro Del Piero, leyenda de la Juventus y campeón del mundo con Italia en 2006. El excapitán azzurro compartió el escenario para celebrar la llegada del trofeo y se prepara para sumarse como figura embajadora a lo largo del recorrido.

Lo que distingue a esta edición de la gira es su escala sin precedentes. Por primera vez, el 70 % del recorrido transcurrirá en los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, con 25 paradas en territorio norteamericano en apenas 53 días.

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En un evento realizado en L.A. Live el martes, Del Piero expresó su alegría por participar en la gira y destacó la importancia del trofeo tanto para aficionados como para jugadores.

“Para mí, el fútbol es una pasión”, dijo Del Piero, de 51 años. “Siempre he vivido con esta mentalidad”.

Del Piero es residente de Los Ángeles desde hace varios años; además, tiene una academia de fútbol y un restaurante italiano.

Mencionó que Italia tiene dos partidos cruciales del repechaje europeo para clasificar al Mundial y que cruzar los dedos es esencial. La primera aduana ya la ha librado el jueves cuando venció a Irlanda del Norte por 2-0. Ahora, tendrá que visitar Bosnia y Herzegovina el martes, 31 de marzo (11:45 p.m. hora del Pacífico).

Alessandro Del Piero, leyenda de la FIFA, posa con el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola en el letrero de Hollywood, el 23 de marzo de 2026 en Hollywood, California. (Presley Ann / Getty Images for The Coca-Cola Company)

Del Piero también recordó con emoción la victoria en la Copa Mundial de 2006, resaltando la gratificación personal y profesional de representar a Italia.

Estas serán las próximas paradas de la Copa del Mundo:

📍 28 mar — Las Vegas

📍 29-30 mar — San Francisco

📍 1 abr — Salt Lake City

📍 4 abr — Portland

📍 5-6 abr — Seattle

📍 14-15 abr — Chicago

📍 17 abr — St. Louis

📍 18-19 abr — Kansas City

📍 25-26 abr — Dallas

📍 28-29 abr — Austin

📍 30 abr — San Antonio

📍 2-3 may — Houston

📍 5 may — Nueva Orleans

📍 7 may — Birmingham

📍 9-10 may — Miami

📍 11-12 may — Orlando

📍 15-16 may — Atlanta

📍 21 may — Filadelfia

📍 30-31 may — Boston

📍 3 jun — Nueva York/NJ

