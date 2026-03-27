El BNP Paribas Open 2026 cierra con cifras históricas en asistencia, premios y audiencia

El BNP Paribas Open 2026 cerró con un palmarés de cifras sin precedentes en la historia del certamen. El torneo más importante del circuito fuera de los Grand Slams, combinado ATP Masters 1000 y WTA 1000, registró una asistencia total de 527 626 espectadores, convirtiéndose por segundo año consecutivo en el único evento de su categoría en superar la barrera de los 500,000 asistentes en una sola edición.

El fin de semana central del torneo, celebrado entre el 6 y 8 de marzo, atrajo a 176,264 aficionados al recinto, mientras que el 7 de marzo registró 60,781 espectadores en un único día, nuevo récord absoluto de la competición.

El torneo también otorgó a sus participantes la mayor bolsa de premios de su historia, superando por primera vez los 20 millones de dólares. La cifra también es la más alta jamás ofrecida por cualquier torneo de nivel ATP Masters 1000 o WTA 1000 en el mundo.

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El invitacional de dobles mixtos, en su tercera edición, contó con una bolsa de un millón de dólares y un cuadro ampliado a 16 equipos. A ello se sumaron los $200,000 correspondientes a la Eisenhower Cup 2026, un torneo Tie Break Tens en una sola noche que se saldó con la victoria de Taylor Fritz y Elena Rybakina. En total, 336 jugadores de 55 países participaron en las ocho competiciones del evento.

Fuera de las pistas, el BNP Paribas Open 2026 se convirtió en el torneo más visto de la historia de Tennis Channel, con un crecimiento del 39% en audiencia respecto a 2025. La cobertura en directo y a través de TC Live registró un aumento todavía más pronunciado, del 57% con respecto al año anterior.

En el entorno digital, el torneo alcanzó los 1.3 millones de seguidores en sus canales de redes sociales, un 24% más que en 2025, y generó más de 225 millones de visualizaciones y 10.1 millones de interacciones.

En 2025, el BNP Paribas Open donó 750,000 dólares a la fundación para apoyar a organizaciones locales, y la subasta silenciosa de esta edición recaudó más de 50,000 dólares adicionales.

El BNP Paribas Open, que lleva 10 años consecutivos siendo elegido Torneo del Año tanto por la WTA como por el ATP Tour (2015–2025), ya tiene fecha para su próxima edición, del 28 de febrero al 14 de marzo de 2027, de nuevo en el Indian Wells Tennis Garden.