Grasso con impresionante sumisión sobre Barber; Pyfer noquea a Adesanya en Seattle

El prometedor peso medio Joe Pyfer protagonizó la gran sorpresa de la noche al acabar con Israel Adesanya en el segundo asalto, mientras que Alexa Grasso borró de un golpe la racha de siete victorias de Maycee Barber.

En el combate más importante de su carrera, Joe Pyfer (16-3) demostró por qué es uno de los pesos medios más peligrosos del momento. A los 4:18 del segundo asalto, Pyfer puso fin a la noche de Israel Adesanya en el Climate Pledge Arena de Seattle.

El primer asalto fue de Adesanya. Fue paciente, inteligente y ejecutó un plan de juego preciso. El nigeriano usó patadas a las piernas y se mantuvo a distancia, desgastando visiblemente a su rival. Todo parecía ir según lo previsto para la leyenda del peso medio.

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Pero el segundo asalto cambió la historia. Los golpes de Pyfer comenzaron a hacer daño real. Cuando Adesanya decidió buscar el clinch para frenar la tormenta, pero fue el principio del fin para el peleador africano al recibir varios golpes a ras de piso y caer por nocaut técnico.

Con esta derrota, Adesanya (24-5) acumula cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas desde finales de 2022, incluyendo caídas ante Sean Strickland, Dricus du Plessis y Nassourdine Imavov.

Pyfer, en cambio, entra directamente en la conversación por el título de las 185 libras. El peleador de 29 años, que llegó al octágono por la Contender Series, encadena ya cuatro victorias consecutivas sobre rivales de nivel como Gastelum, Barriault y Magomedov.

HIS OWN ROCKY STORY 🤩



Joe Pyfer earns the Round 2 TKO for a massive win at middleweight!



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En otro combate de UFC en Seattle, la mexicana Alexa Grasso (17-5-1) necesitó apenas un asalto para acabar con Maycee Barber y romper una racha personal de dos derrotas consecutivas.

Un preciso gancho de izquierda alcanzó a Barber cuando esta se lanzaba hacia adelante, derrumbándose sobre la lona. Grasso reaccionó de inmediato aplicando una guillotina, en un cierre muy similar al de su histórica victoria sobre Valentina Shevchenko, y el réferi detuvo el combate al ver que Barber perdía la conciencia.

Barber permaneció inmóvil en la lona durante al menos un minuto, con Grasso arrodillada a su lado. Afortunadamente, la peleadora de 26 años fue atendida por el equipo médico sin que se reportan consecuencias graves.

OH MY GOODNESS



ALEXA GRASSO FINISHES MAYCEE BARBER!!



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Con este resultado, Grasso vuelve a la senda del triunfo de la manera más contundente posible, mientras que Barber ve frenada su racha de siete victorias seguidas.