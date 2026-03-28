Supermercado del Sur de California lanza campaña para celebrar el Mundial

Con el Estadio Azteca como escenario histórico para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Northgate González Market lanzó oficialmente Familia Fútbol, una campaña que promete convertir cada tienda del sur de California en punto de encuentro para la afición latina durante el Mundial.

El evento de lanzamiento tuvo lugar el pasado 18 de marzo, en el emblemático Yost Theater de Santa Ana, conducido por el exfutbolista Mariano Trujillo y la periodista deportiva Livette Ruvalcaba. La noche reunió a medios, creadores de contenido y miembros de la comunidad en una velada cargada de memorabilia, mariachi, freestylers de fútbol y figuras que forman parte de la historia deportiva y cultural de México.

Entre los embajadores de esta campaña destacan el portero Jorge Campos, el boxeador Julio César Chávez y el luchador El Hijo del Santo, junto a veteranos mundialistas como Paco Palencia, Claudio Suárez, Ramón Morales y Carlos Hermosillo. La selección nacional femenina también contó con la presencia de Scarlett Camberos, figura de la nueva generación.

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“El fútbol no es solo un deporte para nuestras familias; es memoria, identidad y orgullo”, declaró Oscar González, copresidente de Northgate González Market.

Hasta la gran final en junio, la cadena tiene programados ocho festivales en sus estacionamientos, clínicas de fútbol juvenil con leyendas mexicanas, eventos de meet & greet y celebraciones especiales por el Día de las Madres y el Día del Padre, todo acompañado de carne asada, guacamole y los sabores típicos del día de partido.

Los ocho festivales seràn en los siguientes lugares y fechas:

Eventos de convivencia con aficionados (meet & greet) con Julio César Chávez, El Hijo del Santo y Angélica María.

– Ocho festivales Familia Fútbol para aficionados, que transformarán los estacionamientos de Northgate Market en espacios tipo estadio comunitario (abril – junio).

– Clínicas de fútbol juvenil en colaboración con Pixixi, dirigidas por leyendas del fútbol mexicano (abril – junio).

– Sorteo de cambio de imagen con temática del Mundial por el Día de las Madres, que reconoce a las MVP del día de partido (15 de abril – 10 de mayo).

– Evento del Día del Padre con carne asada y fiestas para ver la final de la Copa Mundial (junio).