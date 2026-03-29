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Jóvenes de Chivas derrotan al Atlas ante un lleno en el BMO Stadium

El Atlas vs .Chivas volvió a registrar un lleno en el BMO Stadium, casa del LAFC.
(Eduard Cauich/LA Times en Español)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

En una nueva edición de la rivalidad más antigua del fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara vencieron 1-0 al Atlas en un partido amistoso disputado este domingo ante un estadio lleno en el BMO Stadium de Los Ángeles. El partido de carácter amistoso se debió al parón internacional de la FIFA a poco de menos de tres meses del Mundial 2026.

Al minuto 57, Ángel Sepúlveda anotó de cabeza en un tiro de esquina por la derecha de Efraín Álvarez, en un partido intenso, pero con pocas llegadas de peligro. Chivas tuvo la mejor aproximación en el primer tiempo, cuando el arquero del Atlas, Antonio Sánchez, detuvo un disparo que se desvió y parecía ingresar a su portería.

En el segundo tiempo, el Atlas trató de emparejar las acciones, pero las Chivas estuvieron muy cerca de anotar el segundo tanto en los minutos finales, incluyendo un disparo que se estrelló en el poste tras un disparo de Sergio Aguayo.

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En esta Fecha FIFA, Chivas aportó cinco jugadores a la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Además, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron convocados para la concentración de la Tricolor Sub-20.

Antes del partido, las redes sociales registraron varias peleas entre aficionados de Atlas, ubicados en la zona norte del estadio, y seguidores de Chivas.

Chivas es actualmente líder en la Clausura 2026, mientras que el Atlas es sexto.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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