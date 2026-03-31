La selección de Estados Unidos se mide a Portugal en prueba clave rumbo al Mundial 2026

Mauricio Pochettino en una conferencia de prensa durante su presentación como seleccionador de Estados Unidos, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)

La selección de Estados Unidos afronta este martes uno de sus exámenes más exigentes en la preparación hacia el Mundial 2026, en la que será una de las tres anfitrionas junto a México y Canadaá, cuando se mida en partido amistoso frente a Portugal (4 p.m. PT, Telemundo) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El encuentro representa mucho más que un simple compromiso de preparación para los estadounidenses. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino lo ve como una oportunidad clave para medir su verdadero nivel ante una potencia europea y, al mismo tiempo, afinar detalles en un momento decisivo del proceso mundialista.

El conjunto de las Barras y las Estrellas llega con dudas tras sus presentaciones recientes, en las que ha mostrado momentos de intensidad y buen funcionamiento, pero también lapsos de desconcentración, particularmente en defensa. El propio Pochettino ha sido claro al señalar que el reto principal pasa por sostener el ritmo competitivo durante los 90 minutos.

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“En muchos momentos jugamos con la intensidad que el juego requería… el problema fue mantenerla”, explicó Pochettino.

Esa inconsistencia ha encendido las alarmas en un equipo que aún busca consolidar una línea defensiva confiable. Frente a Portugal, esa fragilidad será puesta a prueba ante un rival con talento y profundidad en ataque.

A menos de 75 días para que inicie el torneo más importante del fútbol mundial, Estados Unidos no genera confianza.

Por su parte, el conjunto europeo que es dirigido por Roberto Martínez, llega con una plantilla repleta de figuras y variantes ofensivas, pero sin su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien será nuevamente el gran ausente. CR7 aún se recupera de una lesión en el isquiotibial derecho que sufrió a finales de febrero.

Jugadores como Bruno Fernandes, João Félix y Pedro Neto encabezan un equipo que combina creatividad, velocidad y experiencia en la élite del fútbol internacional.

Sin embargo, Martínez restó dramatismo al momento actual del proceso y pidió cautela en las evaluaciones previas al Mundial.

“Nunca debes evaluar a los equipos en marzo… esas valoraciones son bastante inútiles”, señaló el estratega.

Más allá del resultado, el partido también tendrá un fuerte componente interno para el conjunto estadounidense. Varios futbolistas buscan asegurar su lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, lo que añade un nivel extra de competencia dentro del plantel. Nombres como Gio Reyna, Chris Richards y Brenden Aaronson intentarán aprovechar esta vitrina ante un rival de primer nivel.

A medida que se acerca el Mundial, el margen de error se reduce. Para Estados Unidos, este amistoso ante Portugal no solo es una prueba de nivel, sino una oportunidad para realmente ver en dónde se ubica en sus aspiraciones en camino a la justa mundialista.

