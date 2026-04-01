FIFA revela el calendario completo de los ocho partidos que albergará Los Ángeles en el Mundial 2026

La FIFA hizo oficial el miércoles el calendario completo de la Copa Mundial 2026. De antemano se sabía de la cantidad de juegos que tendrá Los Ángeles, pero aún no se conocían todos los participantes pues algunos tenían que sobrepasar la parte del repechaje.

Con 104 partidos y tres países anfitriones, la edición de 2026 redefine la magnitud del certamen.

El anuncio llegó tras el cierre definitivo de las eliminatorias internacionales el martes, que se extendieron por casi tres años y dejaron como saldo 899 encuentros alrededor del mundo.

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Entre los últimos clasificados destacan Bosnia y Herzegovina y Turquía, que aseguraron su presencia a través del repechaje europeo y tendrán protagonismo directo en la ciudad angelina, que será una de las sedes más activas del torneo, con ocho encuentros programados en el SoFi Stadium. Entre ellos sobresalen los compromisos de la selección de Estados Unidos, que disputará dos partidos de fase de grupos ante Paraguay y Turquía.

Además de Estados Unidos, la cartelera angelina contará con selecciones como Bélgica, Irán, Nueva Zelanda, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Paraguay, consolidando un calendario diverso que combina potencias tradicionales con equipos emergentes.

Más allá de la fase de grupos, Los Ángeles también será sede de encuentros de eliminación directa, incluyendo un partido de Cuartos de Final.

En paralelo, la FIFA activó la última fase de venta de boletos bajo un sistema de disponibilidad inmediata, permitiendo a los aficionados asegurar su lugar en el estadio. También se habilitará nuevamente el mercado oficial de reventa, brindando una alternativa segura para la compra y transferencia de entradas.

Calendario de partidos

Estados Unidos vs. Paraguay: viernes 12 de junio, 6 p.m. PT (Grupo D)

Irán vs. Nueva Zelanda: lunes 15 de junio, 6 p.m. PT (Grupo G)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio, 12 p.m. PT (Grupo B)

Bélgica vs. Irán: domingo 21 de junio, 12 p.m. PT (Grupo G)

Turquía vs. Estados Unidos: jueves 25 de junio, 7 p.m. PT (Grupo D)

Dieciseisavos de Final: domingo 28 de junio, 12 p.m. PT

Dieciseisavos de Final: jueves 2 de julio, 12 p.m. PT

Cuartos de Final: viernes 10 de julio, 12 p.m. PT