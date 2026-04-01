Irak elimina a Bolivia y consigue el último pasaje disponible al Mundial

Roberto Fernández, de Bolivia, se lamenta tras la eliminación ante Irak en el repechaje mundialista, el martes 31 de marzo de 2026, en Monterrey, México.

MONTERREY, México . — Irak superó importantes problemas logísticos el martes para convertirse en el 48º y último equipo en asegurar un pasaje para el Mundial de 2026 con una victoria 2-1 sobre Bolivia en un repechaje intercontinental el martes, poniendo fin a una espera de cuatro décadas para regresar al principal evento del fútbol.

Ali Almahadi abrió el marcador a los 18 minutos, Moises Paniagua empató para Bolivia a los 38 y Aymen Hussein anotó el gol decisivo a los 53. La selección iraquí se unirá al Grupo I junto con Francia, Noruega y Senegal.

“No tenemos nada que perder, intentemos sorprender al mundo con un resultado y una actuación de locura”, dijo el entrenador de Irak, Graham Arnold. “Es genial que nos hayamos clasificado. Es un privilegio para nosotros”.

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Arnold, quien dirigió a Australia en el Mundial de 2022, comentó que no creía que sus jugadores iraquíes se hubieran enfrentado a figuras como la estrella de Francia Kylian Mbappe o el noruego Erling Haaland.

“Será un honor. Respetamos a esos jugadores y lo que hacen, pero intentaremos ganar”.

Irak regresará al torneo global por primera vez desde México 1986. La campaña iraquí comienza el martes 16 de junio contra Noruega en Foxborough, seguida de partidos contra Francia el 22 de junio en Filadelfia y Senegal el 26 de junio en Toronto.

Bolivia, que llegó al repechaje final con una victoria sobre Surinam, buscaba clasificarse para su segundo Mundial. La única participación en su historia se remonta a 1994 en Estados Unidos.

“Lo que queda es dolor y frustración; nos sentimos devastados por el resultado”, expresó el entrenador de Bolivia, Oscar Villegas. “Estos jóvenes perdieron con honor en el campo y lo dieron todo para lograr el resultado, pero lamentablemente el país se quedó sin Mundial”.

El partido se jugó ante 49.286 aficionados en el estadio BBVA de Monterrey, una de las tres ciudades sede en México para el Mundial.

A inicios de este mes, Irak enfrentó incertidumbresobre si podría disputar el repechaje. La guerra en Irán provocó que jugadores iraquíes quedaran varados debido a que el espacio aéreo de su país fue cerrado, lo que impidió que el equipo utilizara vuelos comerciales para salir.

Los directivos del equipo solicitaron oficialmente a la FIFA que pospusiera el partido del repechaje.

“Todo lo que está pasando en Oriente Medio lo hizo un poco más difícil, pero lo principal que dije, y en lo que trabajé muy duro, fue en su mentalidad”, relató Graham. “Prohibí las redes sociales desde el día que llegamos aquí. No quería que pensaran en lo que está pasando en Oriente Medio porque tenían que concentrarse en el trabajo que teníamos aquí”.

El equipo también enfrentó complicaciones de visado porque México no tiene embajada en Irak. Pero el problema se resolvió cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores de México facilitó visas en otras embajadas regionales.

El equipo finalmente llegó a Monterrey el 21 de marzo tras un viaje de 25 horas que incluyó sortear restricciones de viaje y una escala en Portugal.

Congo avanza

Con un gol en la prórroga, República Democrática del Congo superó 1-0 a Jamaica y selló su pasaje más temprano.

Axel Tuanzebe consiguió el tanto tras un saque de esquina a los 100 minutos. Los defensores jamaiquinos no atinaron a alejar el balón, que llegó al centro del área, donde el zaguero del Burnley de la Liga Premier inglesa simplemente lo empujó hacia el arco.

Los seleccionados de República Democrática del Congo festejan su clasificación al Mundial tras vencer a Jamaica en un duelo de repechaje en Guadalajara, México, el martes 31 de marzo de 2026. (Eduardo Verdugo/AP)

Se requirió de la repetición en video para convalidar el gol. Las imágenes descartaron que el balón hubiera impactado la mano de Tuanzebe.

Congo nunca ha disputado un Mundial con ese nombre, aunque participó en la edición de 1974 en Alemania, como Zaire. Gracias a su victoria en el duelo definitivo del repechaje intercontinental en el Estadio Akron de la ciudad Mexicana de Guadalajara, el equipo congoleño completó el Grupo K de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

“Vamos a disfrutar esta clasificación, pero tenemos que seguir trabajando. Sabemos que estaremos enfrentando a las mejores selecciones, que disputan el Mundial cada cuatro años”, dijo el capitán congloleño Chancel Mbemba. “Nos mantendremos humildes, con los pies en la tierra y trabajando. Daremos todo para enorgullecer a nuestros seguidores y a nuestra gente”.

Los Reggae Boyz se quedaron fuera de lo que hubiera sido el segundo Mundial en su historia. Sólo han participado una vez en el máximo torneo del fútbol, en Francia 1998.

Congo pareció ponerse en ventaja dos veces durante el tiempo regular. A los 4 minutos, un gol de Nathanael Mbuku fue invalidado y a los 85 ocurrió lo mismo con un tanto de Samuel Moutossamy, en ambas ocasiones por fuera de juego.

El resto del partido transcurrió prácticamente sin disparos a gol por parte de dos equipos que se concentraron en defender.

