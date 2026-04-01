Kayla Harrison señala que Ronda Rousey “inventa cosas que nunca han pasado”

INGLEWOOD, CALIFORNIA - 10 DE MARZO: (De izq. a der.) Ronda Rousey, Jake Paul y Gina Carano posan sobre el escenario durante la conferencia de prensa de MMA de Netflix «Ronda Rousey x Gina Carano» en Los Ángeles, celebrada en el Intuit Dome el 10 de marzo de 2026 en Inglewood, California. (Foto de Melina Pizano/Getty Images para Netflix)

El anuncio del regreso de Ronda Rousey a UFC del pasado 17 de febrero fue celebrado con bombos y platillos, pero no todos festejaron su regreso a las MMA.

‘Rowdy’ volverá al octágono de UFC cuando enfrente a Gina Carano el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood (Netflix, 5 p.m. PT). Rousey se retiró de las MMA en diciembre de 2016 y se unió a la WWE en 2017.

La excampeona de UFC ha sido cuestionada públicamente por Kayla Harrison, quien puso en duda la veracidad de algunos relatos recientes compartidos por Rousey sobre su pasado en judo.

Anuncio

La estadounidense, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ha retomado actividad mediática en medio de la promoción de su retorno a la competencia. Como parte de ese proceso, Rousey ha recordado episodios de su etapa como judoca de alto rendimiento, incluyendo sesiones de entrenamiento particularmente exigentes que, según su versión, reflejaban la dureza del sistema en el que se formó.

Uno de esos relatos generó reacción inmediata. Rousey describió dinámicas de combate continuo —similares al formato conocido como “rey de la colina”— en las que permanecía enfrentando rivales durante largos períodos, incluso sugiriendo que, tras extensas secuencias, llegaba a medirse con oponentes masculinos de mayor peso.

La respuesta de Harrison no tardó. La doble campeona olímpica, que también pasó por el sistema de judo estadounidense aunque en una generación posterior, rechazó esa versión con contundencia.

“Eso es literalmente una mentira flagrante… ahora simplemente está inventando cosas que nunca pasaron”.

Harrison explicó que, si bien existen ejercicios de alta intensidad en el judo competitivo, los detalles mencionados por Rousey no corresponden con la realidad de ese tipo de entrenamientos. Además, cuestionó la precisión técnica del relato, señalando inconsistencias en la forma en que fue descrito.

El cruce de declaraciones se da en un momento clave para Rousey, quien prepara su regreso tras varios años alejada de las artes marciales mixtas. Su última aparición en UFC se remonta a 2016, cuando cerró una etapa marcada por su dominio inicial y un final abrupto con derrotas consecutivas.

Desde entonces, el deporte ha evolucionado de forma significativa. Nuevas figuras han elevado el nivel competitivo y ampliado el panorama, entre ellas la propia Harrison, quien conquistó el oro olímpico en Londres 2012 y Río 2016 antes de dar el salto a las MMA.

Más allá de la polémica puntual, el intercambio refleja una diferencia generacional y de perspectivas dentro del deporte. Rousey fue pionera en abrir puertas para las mujeres en UFC y se convirtió en un fenómeno global. Harrison, en cambio, representa a una camada que creció dentro de un ecosistema ya consolidado y que no duda en cuestionar narrativas del pasado.