El Borussia Dortmund llevará el fútbol callejero al corazón de Los Ángeles previo al Mundial

A un par de meses del Mundial 2026, Los Ángeles será la próxima gran parada de la BVB World Street Series, un proyecto global del Borussia Dortmund que transforma plazas y espacios emblemáticos de las ciudades en estadios de fútbol callejero. El sábado, 18 de abril de 2026, el Peacock Place de L.A. Live abrirá sus puertas de 8 a.m. a 10 a.m. para acoger la Street Soccer USA LA Cup. El evento es gratuito y abierto a todo el público.

La iniciativa es fruto de una colaboración de varios años entre el club alemán y la organización sin ánimo de lucro Street Soccer USA, a la que se suma ahora el LA Galaxy como socio local. El evento reúne deporte de alto nivel, cultura urbana e impacto comunitario en uno de los distritos de entretenimiento más reconocidos del país.

El torneo contará con una copa juvenil presentada por BVB, específicamente diseñada para jugadores de entre 10 y 14 años. Más de 300 jóvenes de Los Ángeles tendrán la oportunidad de competir en canchas profesionales en el mismo lugar donde normalmente se celebran los grandes eventos de la ciudad.

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La BVB World Street Series ha tenido cuatro eventos previos celebrados en Times Square, en Nueva York, donde el equipo de Dortmund y Street Soccer USA se unieron para construir un campo de fútbol callejero temporal. Con Los Ángeles como siguiente escala, el proyecto anuncia que seguirá expandiéndose a otras grandes ciudades del mundo.

El exjugador Patrick Owomoyela, leyenda del Borussia Dortmund, estará disponible para interactuar con los aficionados, animar a los competidores y representar los colores del “Negro y Amarillo” en suelo californiano.

Street Soccer USA nació con la misión de combatir la pobreza y fortalecer las comunidades a través del deporte.