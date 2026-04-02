Tiger Woods nuevamente en problemas, esta vez por un incidente vial en Florida

Esta fotografía, facilitada por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, muestra a Tiger Woods en Stuart, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Oficina del Sheriff del condado de Martin vía AP)

Tiger Woods atraviesa nuevamente un momento delicado fuera del campo. El histórico golfista fue detenido en Florida luego de verse involucrado en un accidente de tránsito que aparentemente derivó en cargos por conducir bajo los efectos de sustancias.

El incidente ocurrió en la zona de Jupiter Island, donde Woods perdió el control de su vehículo tras realizar una maniobra indebida al intentar rebasar en una vía con doble línea. El impacto terminó con su automóvil volcado, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, quien fuera el número uno del mundo mostraba signos evidentes de deterioro en sus capacidades al momento del arresto. Sin embargo, la prueba de alcoholemia practicada en el lugar resultó negativa, lo que llevó a los agentes a considerar la posible influencia de medicamentos.

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Según reportes, durante la inspección, se encontraron analgésicos en posesión del golfista. Woods reconoció haber ingerido medicación, aunque negó haber consumido alcohol antes de conducir.

Tiger Woods fought off hiccups and drowsiness after his DUI arrest last week. The new footage seems to back up the arrest report, which stated the 15-time major champ showed “several signs of impairment.” pic.twitter.com/gpoKHbNS2m — A.J. Perez (@byajperez) April 2, 2026

Las autoridades también señalaron que el deportista no logró completar de manera satisfactoria las pruebas de sobriedad en el lugar. A esto se suma su negativa a someterse a un examen toxicológico adicional, lo que derivó en un cargo extra conforme a la legislación estatal.

A sus 50 años, Woods vuelve a enfrentar un escenario complejo, en el que su legado deportivo convive con desafíos personales que, una vez más, lo alejan del protagonismo dentro del campo.

En el plano legal, Woods enfrenta acusaciones menores relacionadas con la conducción bajo los efectos de sustancias y daños a propiedad. El golfista se declaró no culpable y optó por solicitar un juicio con jurado, mientras su equipo legal prepara la defensa.

Florida authorities released body cam video of golf legend Tiger Woods after his rollover crash last week. pic.twitter.com/64osKe3Qq1 — TaraBull (@TaraBull) April 2, 2026

Woods decidió apartarse temporalmente de la competencia para enfocarse en su salud, una pausa que incluye su ausencia en uno de los torneos más emblemáticos del calendario, el Masters Tournament, que es el torneo de Augusta. Además, dio un paso al costado en uno de los roles institucionales más importantes que tenía dentro del golf estadounidense como lo es ser capitán del equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2027.

Los reportes también apuntan a que esta situación de Woods está ligada a un proceso más amplio, en el que el manejo del dolor físico ha sido un factor constante en los últimos años, especialmente tras sus múltiples cirugías.

🚨 TIGER WOODS DUI BODYCAM JUST DROPPED — AND IT’S WORSE THAN PEOPLE EXPECTED



Tiger Woods is seen kneeling on the side of the road… seconds after flipping his SUV.



Calm. Disoriented. Trying to explain it.



His excuse?



“I looked down at my phone… and all of a sudden — BOOM.”… pic.twitter.com/XG55Nvhpys — HustleBitch (@HustleBitch_) April 2, 2026

Este episodio revive inevitablemente recuerdos de situaciones pasadas que también pusieron en entredicho su vida personal, en particular un arresto ocurrido hace algunos años bajo circunstancias similares.

