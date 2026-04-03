De Río Grande a California: Claudio Emanuelle Vargas, el acróbata boricua que conquista la liga profesional de porristas

Claudio Emanuelle Vargas, el acróbata boricua que es una de las estrellas de la liga profesional de porristas en Estados Unidos.

Hay sueños que se construyen desde la infancia, y otros que se consolidan con sudor, sacrificio y la valentía de dejarlo todo atrás.

Claudio Emanuelle Vargas, un joven de 30 años oriundo de Puerto Rico, encarna ambos tipos. Su historia es la de un atleta que pasó de practicar acrobacias sin los recursos adecuados en la isla, a convertirse en una estrella de la nueva liga de porristas competitivos, la Pro Cheer League.

La Pro Cheer League es la primera liga profesional para deportistas de élite mayores de 18 años, que ofrece una trayectoria profesional más allá de la universidad o de las competiciones de animadores All-Star.

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Con cuatro equipos con sede en diferentes ciudades —Atlanta Air, Dallas Drive, Miami Metal y Golden State Grit—, la liga se centra en duelos de alta intensidad que incluyen acrobacias, piruetas y rutinas creativas, además de permitir ciertos trucos que en otras categorías, como la colegial, están estrictamente prohibidos.

“Estamos haciendo que el público comience a entender”, dijo Vargas, el camiseta número 23 del equipo Golden State Grit, conocido por su peligroso salto doble mortal.

“Hay diferentes modalidades dentro del deporte”, agregó Vargas, un atleta especializado en la acrobacia.

Criado en Río Grande, Vargas es el tercero de cinco hermanos, tres varones y dos mujeres. Sus otros dos hermanos, Claudio Omar Vargas y Claudio Luis Vargas, también han sido porristas y muy importantes para su formación.

Claudio Emanuelle Vargas viene de una familia que practica el deporte ya por varios años. (Foto Claudio Vargas)

“Mi hermano siempre estaba ahí”, dijo Vargas sobre su hermano mayor, Claudio Luis.

El atleta originalmente encontró inspiración en videos de gimnastas estadounidenses que circulaban por internet, a los que él mismo describió como atletas que “no parecían humanos”.

A sus 15 años, Vargas, un chico lleno de energía, fue cautivado por el mundo de las competencias entre porristas. Fue su hermano mayor quien lo introdujo al deporte, convirtiéndose en su principal mentor y entrenador. Pero fue en 2013, al vivir su primer mundial, que algo dentro de él cambió para siempre.

Durante la pandemia, Vargas tuvo que dar un paso crucial, al retirarse temporalmente del deporte debido a la cancelación de varios torneos, incluyendo los campeonatos mundiales. Sin embargo, el destino tenía otros planes, pues mientras daba clínicas de gimnasia en Puerto Rico, Vargas recibió una llamada de un gimnasio en California, en donde necesitaban urgentemente a un atleta para integrar el equipo, pues había faltado un integrante para una competencia importante.

La decisión fue tan repentina como definitiva. En septiembre de 2022, Vargas, con poco dinero en los bolsillos, dejó su trabajo, su hogar y su isla natal para iniciar una nueva etapa. Desde entonces, San Marcos, en el Sur de California, ha sido su nuevo hogar.

“Era una oportunidad única. No podía dejarla pasar”, explicó el atleta, quien reconoció que el movimiento de mudarse a los Estados Unidos fue arriesgado, ya que el deporte aquí es significativamente más costoso, pero también ofrece herramientas y condiciones que en Puerto Rico simplemente no estaban disponibles.

Vargas ha desarrollado su salto doble mortal, una acrobacia de alto riesgo que en muchas competencias es considerada ilegal, pero que en Pro Cheer League encuentra su escenario ideal.

“Un truco bien ejecutado es más apreciado que uno que solo es difícil”, subrayó el boricua, dejando claro que en este deporte la precisión y la belleza son tan importantes como la valentía.

El fruto del esfuerzo de Vargas y los resultados no tardaron en llegar. En 2023 ganó el Cheerleading Worlds, un logro que describe como uno de los momentos más emocionantes de su carrera. De hecho, hoy en día compite con el número 23 porque ese año fue tan importante para él. Al año siguiente, en 2024, volvió a ganar la competencia y en 2025 repitió.

“Estos momentos son especiales porque representan el resultado de muchos años de trabajo y dedicación”, reflexiona el atleta, consciente de que cada medalla es el fruto de un camino largo y lleno de obstáculos.

Vargas no carga solo con su propio nombre cuando compite. Lleva consigo la representación de Puerto Rico y, en sentido más amplio, de toda la comunidad latina en el deporte. Actualmente hay dos puertorriqueños en Pro Cheer League, además de atletas de Colombia, México y otras naciones latinoamericanas.

“El decir que soy de Puerto Rico es un honor, nuestra bandera está siendo representada entre lo mejor de este deporte”, dijo Vargas, tres veces campeón nacional.

“Hay muchos latinos que también son los mejores”, afirmó con orgullo, destacando que la presencia hispana en la liga es no solo notable, sino fundamental.

Al hablar de sus raíces, Vargas se dirigió a los jóvenes que hoy se encuentran en el mismo punto donde él estuvo, con el sueño en la cabeza y pocos recursos en las manos.

“Hay que tener la energía y la determinación para lograrlo, aunque no se tenga todo. Y hay que estar preparado, porque las oportunidades llegan cuando uno menos las espera”, dijo Vargas, actualmente residente de Toa Alta en la isla.

Su historia no es solo la de un gimnasta. Es la historia de un boricua que se atrevió a saltar a la aventura, hacia lo desconocido, y aterrizó de pie.

“Los sueños se hacen realidad, aún si eres una persona sin contactos, sin dinero, pero sí tienes la energía y la esperanza, lo vas a lograr”, declaró. “Hay oportunidades que llegan en la vida, pero tienes que estar preparado”.