La lesión en el tendón de la corva de Dončić pondrá a prueba la profundidad de Lakers en vísperas de playoffs

Luka Doncic, de los Lakers, reacciona tras una jugada en la segunda parte del partido contra los Oklahoma City Thunder, disputado el jueves en el Paycom Center.

Tras su peor derrota de la temporada, pocos jugadores o entrenadores de los Lakers habían hablado con Luka Doncic después de que este abandonara cojeando la cancha en el tercer cuarto del partido del jueves contra los Oklahoma City Thunder. Austin Reaves no conocía la gravedad de la lesión en el tendón de la corva de Doncic, pero sabía cómo afrontaría la superestrella de los Lakers el último obstáculo de esta temporada tan accidentada.

“Es un competidor”, dijo Reaves sobre Doncic, “así que hará todo lo posible para ponerse en condiciones de volver cuando pueda”.

Doncic se someterá el viernes a una resonancia magnética por la lesión en el tendón de la corva izquierdo que sufrió en la derrota por 43 puntos ante los Thunder. Ya se perdió cuatro partidos antes del parón del All-Star por la misma lesión, pero los Lakers no han querido hacer previsiones sobre su estado para los últimos cinco partidos de la temporada regular.

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Tras el partido del domingo en Dallas, los Lakers se enfrentan a los Thunder en casa el martes, juegan partidos consecutivos en Golden State el jueves y contra Phoenix en casa el viernes, y terminan la temporada regular contra Utah.

La lesión de Doncic dejó la zona exterior de los Lakers muy mermada el jueves, ya que Marcus Smart se perdió su sexto partido consecutivo. El veterano escolta podría volver contra Dallas, según dijo el entrenador JJ Redick. Ha estado día a día desde que se lesionó el tobillo derecho contra Orlando el 21 de marzo.

Si Smart no puede volver en ausencia de Doncic, los Lakers podrían trasladar aún más responsabilidad en el manejo del balón a Reaves y LeBron James, al tiempo que confían en Bronny James como base adicional desde el banquillo. James, de 21 años, ha jugado cinco partidos consecutivos, igualando su racha más larga de su segunda temporada profesional.

Los Lakers (50-27) ya tienen garantizada una de las seis primeras posiciones en la Conferencia Oeste, pero siguen luchando por mejorar su clasificación. Tienen una ventaja de un partido sobre el Denver (n.º 4), que lleva una racha de siete victorias consecutivas, en la lucha por el tercer puesto.

Al acercarse el final de la temporada regular, los Lakers consideraban el partido del jueves contra los actuales campeones de la NBA como una prueba, dijo el alero Jake LaRavia. En marzo habían logrado un balance de 15-2, con 13 victorias en sus últimos 14 partidos. Los Lakers estaban jugando como una versión evolucionada del equipo que perdió por 29 puntos ante los Thunder en Oklahoma City en noviembre.

Pero, al igual que en aquella primera goleada, el partido del jueves se caracterizó por una avalancha de pérdidas de balón de los Lakers, una asfixiante presión defensiva de Oklahoma City y una magistral lección de eficiencia de Shai Gilgeous-Alexander.

“Tan cerca del final de la temporada, nos hubiera gustado que no saliera así”, dijo LaRavia, que sumó seis puntos y ocho rebotes —el máximo del equipo— el jueves. “Me parece que fue prácticamente la misma historia que la primera vez que jugamos aquí este año”.

Los Lakers basaron gran parte de su éxito en marzo en exitosas actuaciones de revancha. Se recuperaron tras las derrotas anteriores ante los New York Knicks, los Houston Rockets y los Orlando Magic. Perdieron por siete ante los Nuggets el 5 de marzo y luego respondieron con nueve victorias consecutivas, su racha ganadora más larga de la temporada, incluyendo un emocionante partido en la prórroga contra Denver que les dio el desempate en el cara a cara, algo que podría influir en la reñida clasificación.

Redick elogió la «mentalidad de playoffs» de su equipo durante esa racha. También fue cuando el equipo estaba, en gran medida, en su mejor estado físico.

Doncic había jugado todos los partidos menos uno desde el parón del All-Star. Reaves, que se perdió seis semanas por una lesión en la pantorrilla esta temporada, ha sido titular en 22 partidos consecutivos. Cuando James regresó de una lesión en el codo, el trío estelar encontró una jerarquía clara que elevó al equipo a nuevas cotas.

Doncic, que se convirtió en el décimo jugador de la historia de la NBA en anotar 600 puntos en un solo mes, es la «cabeza de la serpiente», dijo James, que promedia solo 12,3 tiros en los últimos 12 partidos, pero tiene un 54,4 % de acierto en tiros de campo. El brillante mes de marzo de Doncic unificó al equipo en torno a su candidatura al MVP, sus emocionantes tiros y hasta su mate sonriente contra Washington.

Con el equipo irradiando el tipo de alegría que a menudo caracteriza el juego de Doncic, James cree que los Lakers pueden mantener su impulso a pesar de la situación incierta de Doncic y de una derrota desmoralizante.

“No hay nada que nos perturbe”, dijo James. “Es un partido, forma parte de la temporada de la NBA, son los campeones defensores. Lo sabemos. Lo entendemos”.