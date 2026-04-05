Bouanga marca hat-trick y LAFC le mete media docena a Orlando

El LAFC no tuvo piedad de un inofensivo Orlando City y le propinó una goleada de escándalo en el BMO Stadium el sábado por la noche. Denis Bouanga fue la figura del encuentro, con tres anotaciones, todas servidas en bandeja por un inspirado Heung-min Son, quien terminó la noche con cuatro asistencias y un 6-0 a favor del Negro y Oro.

Gracias a esta victoria y a los demás resultados de la MLS, el LAFC es ahora el único equipo invicto de la liga esta temporada, con un balance de 5 victorias, 0 derrotas y 1 empate, lo que le otorga 16 puntos.

El club también mantiene su imbatibilidad en 10 partidos consecutivos en todas las competiciones desde el inicio de 2026 —un récord del club—, con un balance de 8 victorias, 0 derrotas y 2 empates, y un marcador global de 24 goles a favor y 3 en contra.

Anuncio

Además de la explosión ofensiva, Hugo Lloris realizó seis paradas que ayudaron al LAFC a mantener su portería a cero por sexto partido consecutivo de liga, ampliando su récord de la MLS al inicio de una temporada a 540 minutos.

“Estamos trabajando como bloque”, declaró el defensa Sergio Palencia sobre la imbatibilidad de su arquero. “Desde el primer día Marc (Dos Santos) nos dijo que teníamos que correr... tenemos el mejor portero en la liga”.

El partido se abrió apenas al minuto 7 con un autogol de David Brekalo, tras un centro de Son hacia el salvadoreño Nathan Ordaz que terminó en la red propia.

Luego llegó el show del número 99 del LAFC con un hat-trick en solo nueve minutos. A los 20, 23 y 28, Bouanga fue demoledor y anotó tres veces para poner el marcador en 4-0.

Bouanga se perfiló primero al minuto 20, solitario, ante el arquero visitante, tras un gran pase de Son y no perdonó. Tres minutos después, Bouanga volvió a recibir de Son y, después de avanzar a toda velocidad, perfilarse, hizo un quiebre y anotó con violencia con la derecha. Cinco minutos después, Orlando se equivocó en la defensa y Son nuevamente sirvió para Bouanga, quien no dudó en poner su tercer tanto al fusilar al portero.

“Fue diferente porque jugué a la izquierda ahora”, dijo Bouanga.

“Para mí, el mejor jugador del partido fue Sonny”, declaró el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos. “Sonny no siempre tiene que anotar gol; la gente a veces es muy dura con él. Ahora está muy involucrado; es lo que tiene que hacer. No le podemos pedir nada más. Si la gente piensa que va a anotar cinco goles por juego, no tiene ni idea.”

El español Palencia selló el 5-0 al 39 con un disparo dentro del área antes del medio tiempo y Tyler Boyd puso el sexto tanto de cabeza al 70 tras un centro de Jacob Shaffelburg.

El triunfo fue en las vísperas del encuentro del martes ante Cruz Azul, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

“Son un buen equipo en México”, dijo Bouanga de cara al partido ante el cuadro mexicano.

“Ese partido será muy importante para nosotros”, declaró Palencia. “Siempre tenemos mucha ambición”.

