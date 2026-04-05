Gabriela Jaquez, seleccionada mexicana, corona su carrera universitaria con UCLA al ganar el título de la NCAA

La escolta de la UCLA Gabriela Jaquez (11) corta un trozo de la red tras la victoria de la UCLA sobre Carolina del Sur en el partido de la Final Four del Campeonato Nacional de baloncesto universitario femenino de la NCAA, celebrado el domingo 5 de abril de 2026 en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri)

Gabriela Jaquez, escolta de las Bruins de UCLA y representante de la selección mexicana en competencias de la FIBA, fue la figura central en la victoria de su equipo sobre Carolina del Sur para conquistar el campeonato nacional de la NCAA, el domingo por la tarde en Phoenix, Arizona.

Con 21 puntos en la final, acompañada por los 16 de Lauren Betts en un contundente triunfo de 79-51, Jaquez cerró de la mejor manera posible su etapa universitaria, despidiéndose como la jugadora más ganadora en la historia del uniforme de UCLA.

El escolta atribuyó, al inicio de la temporada, parte de su crecimiento a su experiencia con la selección mexicana, donde el juego físico propio del baloncesto de la FIBA y sus distintas reglas de marcaje le permitieron elevar su nivel competitivo. El año pasado, Jaquez, de 22 años, jugó con México en el torneo AmeriCup de FIBA, promediando 12 puntos y 6,1 rebotes. Jaquez recibió el premio “Rising Star” en su primera AmeriCup. En 2024 disputó las eliminatorias del Mundial de la FIBA con la selección mexicana.

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Esa madurez que logró jugando torneos internacionales, además de disputar su último año universitario, se reflejó en una temporada 2025-26 sobresaliente al anotar un promedio de 13.3 puntos por partido como mejor marca personal, al menos 10 puntos anotados en cinco de sus seis compromisos en el torneo, y doble dígitos en casi todos los partidos del año.

A lo largo de sus cuatro temporadas con las Bruins, Jaquez disputó 144 partidos, 78 de ellos como titular, y se convirtió en una de las líderes indiscutibles del programa. El año pasado, la escuadra había caído en las semifinales del Final Four; esta vez, no hubo margen para lamentos.

“Sabía que lo íbamos a conseguir. Cuando llegamos a UCLA, todos nos marcamos un objetivo, y yo imaginé este momento”, declaró Jaquez tras el pitido final. “Lo imaginé tantas veces... Estoy tan, tan orgullosa. El confeti, los aficionados, mi familia aquí... lo es todo para mí.”.

La escolta de la UCLA, Gabriela Jaquez (11), celebra la victoria de la UCLA sobre Texas en la semifinal del torneo universitario femenino de baloncesto de la NCAA, disputada en la Final Four el viernes 3 de abril de 2026 en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) (Ross D. Franklin / Associated Press)

Con este campeonato, UCLA logra su primer título desde el de la AIAW en 1978, el torneo precursor al actual certamen de la NCAA, que tomó el relevo en 1982.

Jaquez, hermana del también exBruin Jaime Jaquez Jr., actualmente en el Heat de Miami, se fue por la puerta grande.

“Este era el plan y lo logramos”, sentenció la hija de la estadounidense Angela Sather y el mexicoamericano Jaime Jaquez Sr.

Jaquez Jr. firmó con el Heat de Miami en 2023. En 2019 disputó los Juegos Panamericanos con México, pero desde que pasó a la NBA no ha vuelto a jugar un partido oficial con la selección mexicana.