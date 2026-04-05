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Miguel Rojas: ‘Tenemos la oportunidad muy bonita de obtener tres campeonatos seguidos’

Los Angeles Dodgers second baseman Miguel Rojas throws to
El segunda base de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, lanza a la primera base para eliminar a Will Brennan, de los Gigantes de San Francisco, durante la quinta entrada de un partido de pretemporada de béisbol, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Phoenix.
(Ross D. Franklin / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

En una presentación reciente en Boyle Heights, la estrella venezolana de los Dodgers, Miguel Rojas, expresó su gratitud a los fanáticos por su apoyo constante y resaltó la importancia de retribuirles ese cariño.

El oriundo de Los Teques subrayó que vestir el uniforme no solo implica jugar, sino también atender a la comunidad. Además, mencionó que su motivación no solo proviene de ganar juegos, sino también de la fanaticada que los apoya incondicionalmente.

“Se lo merecen también que nosotros les demos un poco de cariño de vuelta, ya que vestir este uniforme para nosotros significa muchísimo. Y nuestro trabajo no termina cuando se acaba el juego, sino que uno también tiene que atender a la comunidad”, dijo Rojas durante el evento comunitario.

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El héroe de los Dodgers en el Juego 7 de la Serie Mundial mostró un optimismo muy alto ante la posibilidad de ganar tres campeonatos consecutivos, lo cual considera una oportunidad para dejar un legado duradero en Los Ángeles. Solo dos equipos de la MLB han ganado tres o más títulos consecutivos de la Serie Mundial: los Yanquis de Nueva York y los Atléticos de Oakland. Los Yanquis han logrado esta hazaña en tres ocasiones (1936-1939, 1949-1953 y 1998-2000), mientras que los Atléticos lo hicieron una vez (1972-1974).

“Tenemos mucho optimismo; tenemos una oportunidad muy bonita al frente de nosotros, que es poder ganar tres campeonatos seguidos. Yo creo que eso sería una oportunidad muy bonita para poder cimentar nuestro legado en este estadio y en esta ciudad tan bonita como es Los Ángeles, y la gente se lo merece de verdad. Yo creo que, más allá de nosotros, de tener esa motivación de ganar, es por toda la fanaticada que tenemos, que nos apoya incondicionalmente”, indicó Rojas, de 37 años.

Con la temporada de béisbol recién iniciada, la tienda de calzado WSS tuvo a Rojas como invitado en un evento gratuito el pasado 28 de marzo. En el evento, el venezolano tuvo un encuentro con varios fanáticos, quienes pudieron tomarse fotos con él y conocerlo. Los asistentes también disfrutaron de tacos de Villa’s Tacos —conocidos por su presencia en el Super Bowl—, de un DJ en vivo, de premios y juegos para toda la familia.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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