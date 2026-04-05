UCLA arrolla a Carolina del Sur y se lleva el título nacional de baloncesto femenino de la NCAA

El mejor equipo de la historia del baloncesto femenino de la UCLA se ha alzado con el título.

Con una ventaja de 30 puntos al final del tercer cuarto, gran parte del final de la victoria del domingo en el campeonato de la NCAA fue una celebración de lo que la UCLA había construido en su camino hacia la victoria por 79-51 sobre Carolina del Sur.

Al sonar la bocina final, la fiesta estaba en pleno apogeo.

Fue una de las victorias con mayor diferencia de puntos en la historia de la Final Four.

La UCLA ganó un título de la AIAW en 1978 contra Maryland antes de que el baloncesto femenino fuera un deporte de la NCAA.

Kiki Rice, de la UCLA (a la derecha), regatea a Raven Johnson, de Carolina del Sur, durante la primera parte de la final nacional de la NCAA celebrada el domingo.



(Ronaldo Bolanos / Los Angeles Times)

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La temporada pasada, la derrota por 34 puntos de UCLA ante Connecticut en la semifinal se convirtió en la mayor derrota de la historia del torneo.

Esta temporada, no cabía duda de que UCLA estaba preparada para el momento y se aseguró de reescribir los libros de historia.

Quizá fue la mejor actuación que las Bruins de UCLA podrían haber tenido. En sus últimos partidos universitarios, Lauren Betts (14 puntos, 11 rebotes) y Gabriela Jaquez (21 puntos, 10 rebotes) lograron dobles-dobles y las cinco titulares anotaron más de diez puntos. Dominaron el rebote (49-36), jugaron una defensa estelar y, lo más importante, no perdieron el balón con frecuencia.

Después de que las Bruins mantuvieran a Texas en 44 puntos, su mínimo de la temporada, en la semifinal del viernes, mantuvieron a las Gamecocks en 51, también su total más bajo de toda la temporada.

Lauren Betts, de la UCLA, lanza por encima de Maryam Dauda, de Carolina del Sur, en la primera parte de la final del campeonato nacional de la NCAA celebrada el domingo.



(Ronaldo Bolanos / Los Angeles Times)

Las Bruins tomaron la delantera desde el principio, mientras que Carolina del Sur tuvo dificultades para hacer frente a la altura de las rivales y solo acertó tres de 18 tiros de campo. Kiki Rice (10 puntos, seis rebotes, cinco asistencias) anotó un triple sobre la bocina para cerrar el primer cuarto con las Bruins manteniendo una ventaja de 21-10.

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Hacia el final del primer cuarto, Betts regresó al banquillo tosiendo y escupiendo, aparentemente incapaz de aclararse la garganta. Al comienzo del segundo cuarto, se encontraba al final del banquillo de UCLA y utilizó un inhalador antes de volver al partido.

La asfixiante defensa de la UCLA mantuvo a las Gamecocks en un 25,7 % de acierto en tiros en la primera mitad. A diferencia de la victoria del viernes sobre Texas, el ataque de las Bruins se recuperó de una racha de 1 de 10 mucho antes.

Carolina del Sur realizó un ajuste a mediados del segundo cuarto, pasando a una defensa en zona y una presión a media cancha que forzó una violación de 10 segundos y otra pérdida de balón que condujo a una bandeja en contraataque y un tiro libre de Ta’Niya Latson.

Gabriela Jaquez, de la UCLA, celebra tras anotar mientras le hacen una falta durante el primer cuarto del partido del domingo contra Carolina del Sur.



(Ronaldo Bolanos / Los Angeles Times)

UCLA ganaba 36-23 al descanso.

Una de las pocas opciones interiores de las Gamecocks, la pívot Madina Okot, acumuló tres faltas al inicio del tercer cuarto. Con ella fuera de la cancha, UCLA amplió su ventaja a 18 puntos gracias a un triple de Charlisse Leger-Walker.

A mitad del cuarto, una secuencia en la que Betts anotó una bandeja sobre la defensa de Carolina del Sur, bloqueó un tiro de Latson y Jaquez anotó una bandeja en contraataque dio a las Bruins una contundente ventaja de 22 puntos.

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Las Bruins superaron a las Gamecocks por 25-9 durante el tercer cuarto para alcanzar una ventaja de 61-32 tras una racha de 13-0. Fue la mayor ventaja jamás conseguida por un equipo al llegar al último cuarto de una final de la NCAA.

Carolina del Sur tuvo su peor porcentaje de la temporada, con 18 de 24 desde el campo y 2 de 6 desde la línea de tres puntos.

Las jugadoras de la UCLA, entre ellas Kiki Rice (a la izquierda) y Gabriela Jaquez, celebran tras ganar el domingo el campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA.



(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)

Las Bruins limitaron a Latson a cuatro puntos y a Raven Johnson a tres, con un acierto de uno de siete tiros.

Carolina del Sur había derrotado el viernes en la semifinal a la entonces invicta UConn.

UCLA tendrá que reconstruir el equipo con pocas jugadoras que repitan, pero ahora que sus jugadoras han ganado un título nacional, la entrenadora Cori Close debería poder elegir a su antojo en el mercado de traspasos.

Ahora, Close y las Bruins cuentan con un palmarés de campeonas.

× Highlights from UCLA’s win over South Carolina in the NCAA women’s basketball national championship game.