Con la mejor racha de su historia, LAFC recibe al Cruz Azul en el partido de ida de la Copa de Campeones

El delantero del LAFC Son Heung-Min (7) corre durante un partido de fútbol de la MLS contra el Inter Miami, el sábado 21 de febrero de 2026, en Los Ángeles.

Tras mantenerse invicto durante 10 partidos consecutivos por primera vez en la historia del club y tras golear 6-0 al Orlando City el sábado pasado, el LAFC pone la mirada ahora en la Copa de Campeones de la Concacaf y este martes recibirá al Cruz Azul de México en el BMO Stadium (7 p.m., TUDN/FS2).

El cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada de cuartos de final. Los Negro y Oro llegaron hasta esta instancia de forma dramática, gracias a un gol de David Martínez en el tiempo de descuento del partido de vuelta ante LD Alajuelense de Costa Rica. La Máquina, en cambio, llegó con autoridad tras eliminar al Monterrey, otro de los grandes de la Liga MX.

“Este es el partido más difícil porque juega con más dinámica”, dijo el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos. “Habrá muchos duelos uno contra uno”.

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Dos Santos señaló que Cruz Azul será el favorito en esta serie. La Máquina es el actual campeón del torneo y uno de los equipos más laureados de la competición regional, con siete títulos en su palmarés.

“Los favoritos son los que han ganado la competición y nosotros nunca lo hemos ganado”, dijo Dos Santos.

Los dos clubes ya se conocen de esta competición. En diciembre de 2020, durante la pandemia de COVID-19 y dentro de la burbuja del Exploria Stadium de Orlando, se cruzaron en un partido único de cuartos de final. Aquella noche, un penal convertido por Carlos Vela y un gol de Kwadwo Opoku le dieron al LAFC una victoria por 2-1. Ahora se reeditará el duelo, pero en formato de eliminatoria a doble partido.

“Siempre queremos más, es un equipo ambicioso. Somos un equipo que no celebra mucho porque pensamos en el próximo partido. Es el espíritu que tenemos, es lo que más me encanta del grupo”, indicó Dos Santos.

Se espera una gran asistencia de la afición del Cruz Azul el martes en el BMO Stadium, casa del LAFC. (Hussein Sayed / Associated Press)

El LAFC necesita sacar una ventaja considerable, ya que la próxima semana le tocará el partido de vuelta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una cancha difícil para cualquier equipo.

El club angelino también atraviesa un momento casi perfecto. Le metió media docena a Orlando City con un hat-trick de Denis Bouanga y cuatro asistencias de su astro coreano, Son Heung-min. Tras seis jornadas, el LAFC ocupa el primer puesto de la conferencia Oeste de la MLS.

“Estamos pasando por un buen momento, ganamos 6-0 y eso nos ayuda mucho en nuestra confianza”, expresó el jugador salvadoreño de LAFC, Nathan Ordaz.

Además de su paso goleador, el LAFC también se convirtió en el primer equipo de la historia de la MLS en comenzar la temporada con seis partidos consecutivos sin encajar ni un solo gol.

“Tenemos una idea colectiva de lo que debemos hacer”, dijo Dos Santos. “Nosotros cuando no tenemos la pelota, pensamos colectivamente. Eso y el liderazgo de Hugo (Lloris)”.

Por su parte, el Cruz Azul es segundo en el Apertura 2026, a pesar de haber perdido el pasado fin de semana ante Pachuca por 2-1 en el torneo doméstico.

El ganador de la eliminatoria, definida por el marcador global de ambos partidos, accede a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde se medirá al ganador del cruce entre Toluca y el LA Galaxy, que también inician su serie esta semana.

“Va a ser una serie muy exigente que nos llevará al límite. Estamos enfrentando posiblemente al mejor equipo de la MLS”, dijo Nicolás Lacarmón, entrenador del Cruz Azul. “Los dos tenemos grandes plantillas, los dos hacemos grandes inversiones para conseguir los jugadores que queremos”.

“Obviamente que confiamos en nuestras capacidades”, explicó Lacarmón, quien venció a LAFC con el León en la entonces Liga de Campeones de la Concacaf en 2023.

“Ya se ve lo que son los equipos de acá. Sabemos de los jugadores que contratan; será muy parejo”, dijo Nico Ibáñez, delantero argentino de la Máquina.

El ganador del torneo obtiene su boleto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

