Esta será la cartelera de ‘México vs. EEUU’ de Combate Global, que ahora tendrá funciones los sábados

Gianni Vázquez (izq.), de 31 años y originario de la Ciudad de México, entrena en Irvine, California,

El peso gallo (135 libras), el mexicano Gianni “Kriptonita” Vázquez (13-5-1) enfrentará al estadounidense Alvin “El Yunque” Welch (6-1) en la pelea principal de la cartelera de cinco combates de Combate Global, el cual tendrá su función “México vs. EE.UU.” el sábado, 11 de abril, en Burbank.

A partir de este evento, todos los eventos en vivo de Combate Global en 2026 se llevarán a cabo los sábados por la noche, después de que los primeros dos de la temporada fueron los jueves.

La cartelera se transmitirá en vivo a las 6 p.m. Hora del Pacífico por EstrellaTV y Samsung TV Plus; en inglés en Estados Unidos por Samsung TV Plus; y a nivel mundial, en inglés, por el canal de YouTube de Combate Global.

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Vázquez, de 31 años y originario de la Ciudad de México, entrena en Irvine, California, bajo la dirección de Colin Oyama. Es el único peleador en la historia con una victoria sobre el contendiente clasificado mundialmente, David Martínez, lograda en abril de 2021 por decisión dividida. En febrero pasado, Vázquez aceptó una pelea con solo dos días de aviso y perdió por decisión unánime ante Javid Basharat, lo que rompió una racha de cinco victorias consecutivas.

Welch, también de 31 años, entrena en Spokane, Washington, con Rick Little, quien ha trabajado con figuras como la excampeona mundial Julianna Peña y la ganadora de The Ultimate Fighter, Juliana Miller. Su más reciente victoria fue el 8 de noviembre, cuando derrotó a Héctor López por sumisión en el segundo round. Welch también cuenta con experiencia en boxeo profesional.

El evento coestelar será una pelea femenil en peso pactado de 120 libras entre Nadia Vera (6-5-1) y Abril Anguiano (7-5).

Vera, de 36 años y originaria de la Ciudad de México, forma parte del equipo Bonebreakers, ganador del reality show de Combate Global en 2022. Comenzó a entrenar MMA a los 24 años y actualmente posee cinturón morado en Muay Thai y cinturón azul en Jiu-Jitsu brasileño.

Anguiano, de 26 años y radicada en Garland, Texas, no ha sufrido derrotas por nocaut desde su debut profesional en 2019. Es principalmente una peleadora de striking y también compite en boxeo profesional.

En peso pactado de 175 libras, el invicto Joaquín García (2-0), de Villa Park, California, se medirá a Gerardo Bazaldua (6-3), de Monterrey, Nuevo León.

En peso paja femenil (115 libras), Gabriela Aviña (2-1), de Guadalajara, Jalisco, enfrentará a Sophie Lang (1-0), de Eugene, Oregon.

La cartelera abrirá con un combate en peso pactado de 150 libras entre los debutantes profesionales Erik Valerio, de Chihuahua, México, y Amin Eerakshan, de Irvine, California.