Con dos golazos del venezolano Martínez, el LAFC descarrila al Cruz Azul en el partido de ida de Concahampions

David Martínez (n.º 30), del Los Angeles Football Club, marca un gol ante el portero Kevin Mier (n.º 23) y Erik Lira (n.º 6), del Cruz Azul, durante la primera parte del partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026.

Tres días después de la goleada de 6-0 del LAFC al Orlando City en la MLS, el equipo angelino continuó con su paso arrollador y, esta vez, no respetó al sublíder de la Liga MX al golearlo 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Dos golazos del venezolano Davíd Martínez, uno en cada tiempo (39 y 58), y otro del coreano Son Heung-min (30) fueron suficientes para dar un golpe de autoridad en la serie.

“Son un gran equipo; al inicio controlaron el juego muy bien y estaba siendo difícil mantenerles presión”, explicó el técnico de LAFC, Marc Dos Santos. “Luego ajustamos; una vez que ajustamos, los forzamos a jugar más abiertos”.

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El partido de vuelta será el martes, 14 de abril, en el Estadio Cuauhtémoc. Por si no fueran suficientes los tres goles de diferencia, el LAFC tampoco permitió un gol, por lo que, de anotar de visita, también tendría la ventaja del desempate en caso de un empate en el marcador global. Un gol de LAFC en Puebla forzaría a Cruz Azul a marcar cinco.

“Enfrentamos a un gran rival. Fue contundente”, se lamentó Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, quien señaló los primeros 20 minutos de La Máquina como un dominio engañoso, en el que dejaron espacios para las transiciones del cuadro rival.

“Tuvieron cuatro disparos y anotaron tres”, añadió el técnico argentino de Cruz Azul. “Fue un partido donde el rival aprovechó cada situación”.

El primer tiempo fue ampliamente dominado por el LAFC, aunque, curiosamente, fue el equipo local quien se salvó primero. Antes de los 10 minutos, el arquero Hugo Lloris tapó una muy buena aproximación del Cruz Azul cuando por el costado izquierdo Gabriel Fernández cabeceó y el campeón del mundo en Rusia 2018 detuvo hacia un costado.

Cinco minutos después, Denis Bouanga respondió con un disparo desde fuera del área que contuvo Kevin Mier, arquero de Cruz Azul.

David Martínez (n.º 30), del Los Angeles Football Club, marca un gol ante el portero Kevin Mier (n.º 23) y Erik Lira (n.º 6), del Cruz Azul, durante la primera parte del partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026 (Kevork Djansezian / Getty Images)

Pero entonces se manifestó la letalidad de la delantera angelina. Al minuto 30, Mathieu Choinière centró para Heung-min, quien cerró el centro para batir al arquero Mier y poner el 1-0 ante la emoción de la afición.

Al 39 llegó el poema de la noche, Martínez recibió un balonazo por la derecha y en el mano a mano se llevó a Erik Lira, seleccionado mexicano, con una facilidad tremenda y anotó el 2-0 al rematar ante la salida del arquero.

El segundo tiempo tuvo mayor control de Cruz Azul, que, al estar 2-0 abajo, intentó descontar. Sin embargo, Martínez nuevamente sacó la magia de sus botines al arrancar desde media cancha, controlar el esférico y anotar otro golazo en el segundo tiempo al dejar atrás a dos rivales y cruzar su disparo para el 3-0 al 58.

“David es crack, es su calidad técnica, su capacidad técnica”, dijo Dos Santos al describir al jugador venezolano de 20 años. “Me recuerda a un nivel de la Champions League”.

“Le he dicho: tu puedes ser millonario si lo quieres”, añadió Dos Santos.

LAFC había llegado al duelo con 10 partidos consecutivos sin perder por primera vez en la historia del club en todas las competencias. También se convirtió el pasado fin de semana en el primer equipo de la historia de la MLS en comenzar la temporada con seis partidos consecutivos sin encajar ni un solo gol.

“Esta serie todavía está abierta”, añadió Larcamón, quien agregó que el estadio Cuauhtémoc será importante para ellos en el partido de vuelta.

“Sabemos que es la mitad del partido; no hubo muchas celebraciones”, declaró Dos Santos tras la contundente victoria, pensando en el partido de vuelta. “Hay un segundo partido en México y nosotros no nos olvidamos de eso”.

“Sabemos que tenemos un partido aún en casa, confiamos en el equipo”, dijo Gonzalo Piovi, atacante del Cruz Azul de cara al partido de vuelta.

El ganador de la eliminatoria, definida por el marcador global de ambos partidos, accede a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se medirá al ganador del cruce entre Toluca y el LA Galaxy, que este miércoles juegan el primer partido en el Nemesio Díez.

El ganador del torneo obtiene su boleto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

