Comentario: La primera venta de entradas olímpicas de LA28 ha sido un gran fracaso para los residentes locales

El Los Angeles Memorial Coliseum acogerá la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a la que no podrás permitirte asistir.

Engañados. Estafados. Aprovechados. Marginados.

Probablemente, los organizadores de LA28 no contaban con que estas palabras acompañaran su primera gran campaña de venta de entradas de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles. Al fin y al cabo, el comité y los dirigentes municipales se han pasado los últimos seis meses promocionando el evento.

El comité de LA28 describió la llegada de los Juegos como una bendición para los habitantes de la ciudad, con declaraciones unificadoras: “ ¡Creando los Juegos juntos! ”. La alcaldesa Karen Bass promovió una visión de “ Juegos para todos ”. Y nos han dicho una y otra vez que las entradas para los eventos costarían a partir de tan solo 28 dólares, ¡con el 24 % de gastos de gestión incluidos!

El sorteo de entradas en preventa para quienes residen en los códigos postales cercanos a las sedes de LA28 también significaba que tendríamos una oportunidad justa de asistir a los Juegos, ¿verdad? Por fin, una forma asequible de acceder a un gran evento deportivo en Los Ángeles para aquellos de nosotros que no somos Casey Wasserman , el multimillonario presidente del Comité Organizador de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

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Pero eso no es lo que los habitantes del sur de California se encontraron en su primer contacto real con la venta de entradas durante la semana pasada.

La preventa comenzó el jueves y, a las 10 de la mañana del viernes, los aspirantes a compradores de entradas informaron de que todas las pruebas de gimnasia artística aparecían como “agotadas”, al igual que la ceremonia de inauguración. Observaron que las pocas entradas disponibles para natación y pruebas de atletismo, como las de pista y campo, partían de 1116.27 dólares por asiento. Mis amigos calificaron los precios de “criminales”, “remendamente abusivos” y “horribles”. Mi hermana dijo que se sentía desolada y lo comparó con descubrir que Papá Noel no existe. Mi mente se fue directamente a un engaño al nivel de Jeffrey Epstein ( por favor, remítete a Wasserman ).

El domingo fue mi oportunidad para registrarme y tener el privilegio de ver lo que no estaba disponible, o lo que estaba tan fuera de mi alcance que bien podría haber estado acordonado tras una cuerda dorada y un cristal. No había entradas disponibles para tenis, gimnasia artística ni baloncesto masculino. Y para el lunes, solo quedaban un puñado de eventos accesibles por menos de 150 dólares la entrada (balonmano, críquet femenino, judo). La final por la medalla de bronce de baloncesto femenino partía de 407.17 dólares por entrada.

Un momento, ¿esa era una entrada para la fase preliminar de fútbol femenino de la FBL08 por solo 104.30 dólares? Olvídalo. Es en St. Louis, uno de los pocos partidos de fútbol que se disputarán fuera de California. El slalom en canoa y el kayak cross están programados en Oklahoma City. Probablemente aún haya entradas disponibles para esos eventos, que, incluso contando el viaje en avión, pueden ser lo más cercano a un evento asequible de LA28.

Tras el sorteo del martes, se nos concedió amablemente la opción de comprar entradas para la ceremonia de clausura en el Los Angeles Memorial Coliseum, a 4,961.20 dólares cada una.

Recuerda, Los Ángeles, estamos todos juntos en esto.

Teniendo esto en cuenta, LA28 ha ofrecido a los locales otra forma de participar que no les costará ni un centavo: ofrecerse como voluntarios para trabajar en los eventos por todo Los Ángeles, ya sea en el SoFi Arena, el Rose Bowl, el Coliseo o en Santa Anita. Probablemente deberíamos aclarar que el centavo que se ahorran es suyo, no tuyo. Tú trabajarás gratis.

Una vez que se abrió el portal de entradas de LA28, aquellos de nosotros que nos registramos y fuimos seleccionados para el sorteo de entradas tuvimos un plazo de 48 horas para comprar hasta 12 entradas por sesión o evento. Como ese tiempo apenas bastaba para vender mi casa, mis joyas y mis mascotas para conseguir fondos para las entradas, mi familia y yo veremos las competiciones de natación, tenis de mesa y el relevo 4x400 metros desde algún lugar fuera de Los Ángeles. De esa forma evitaremos el tráfico de LA28, el aparcamiento limitado y los precios inflados.

Habrá más entradas disponibles, según LA28 . Las entradas para el público general de los Juegos Olímpicos de LA28 estarán a la venta del 9 al 19 de abril. Esta “Drop 1” está disponible para los aficionados de todo el mundo que se inscribieron en el sorteo de entradas y fueron seleccionados para un intervalo de tiempo. ¿Quizás reservaron la mayor parte de las entradas para el resto del mundo... porque necesitan voluntarios locales?

Cuando los organizadores afirmaron que “celebrarían a las comunidades más cercanas a la acción con la preventa para residentes de LA y OKC… dando a los residentes locales la oportunidad de vivir los Juegos de cerca y conseguir entradas a partir de 28 dólares”, no dijeron que la «experiencia» probablemente sería fuera de los recintos, en la pantalla de tu televisor, con 28 dólares en gastos de streaming y aperitivos.

No hay nada como que te dejen fuera de una fiesta que se celebra en tu propio patio trasero. Bien hecho, LA28.

