LA Galaxy ante una prueba de fuego en su visita al “infierno” del Toluca en la Copa de Campeones

CARSON, CALIFORNIA - 1 DE OCTUBRE: Gabriel Pec #11 del LA Galaxy presiona a Jesús Gallardo #20 del Toluca durante el primer tiempo de la Campeones Cup 2025 en Dignity Health Sports Park, el 1 de octubre de 2025 en Carson, California. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

El LA Galaxy tendrá una visita hostil ante el Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El escenario de este miércoles (8 p.m. PT, TUDN) no será fácil para un conjunto angelino que en la MLS ocupa la casilla número 12 de la Conferencia Oeste, luego de una temporada pasada que terminó siendo la peor en la historia del club.

El “infierno” de Toluca suele pesar, y más en instancias definitivas. El conjunto mexicano, dirigido por Antonio Mohamed, buscará imponer condiciones desde el arranque para encaminar la serie ante su gente.

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El camino hasta esta instancia dejó señales claras de lo que ambos equipos pueden ofrecer. Toluca tuvo que remar contracorriente en los octavos de final tras caer 3-2 en la ida ante San Diego FC, pero en la vuelta fue contundente en casa y lo goleó 4-0 para sellar la serie con un global de 6-3, impulsado por un doblete de Jesús Angulo y goles de Paulinho y Jesús Gallardo.

Por su parte, el conjunto galáctico firmó una eliminatoria sólida ante Mount Pleasant, resolviendo la serie con autoridad y sin conceder goles. El LA Galaxy se impuso 6-0 en el global al conjunto jamaiquino, una muestra de su capacidad ofensiva en el torneo regional pese a su irregular presente en liga.

A pesar de ese contraste, el propio técnico del LA Galaxy, Greg Vanney, tiene claro el reto que representa esta serie.

“Son un muy buen equipo, especialmente en casa”, señaló Vanney, destacando además la continuidad del plantel escarlata. “Cuando tienen éxito no necesitan hacer muchos cambios; mantienen su grupo, crecen juntos, tienen experiencia y están muy bien coordinados”.

Vanney también anticipa un partido distinto a los que ha enfrentado recientemente su equipo en la MLS.

“Será un juego muy diferente. No se van a meter atrás; van a proponer, van a venir a buscarnos”, explicó, dejando claro que el LA Galaxy deberá adaptarse a un rival que no renuncia al ataque.

En ese contexto, la concentración será clave.

“Tenemos que ser muy eficientes e inteligentes… no podemos regalarles nada. Son demasiado buenos”, advirtió.

Vanney también subrayó la importancia de evitar errores en una cancha donde el margen es mínimo.

El cruce también presenta un atractivo especial por los nombres propios. Figuras como Marco Reus en el lado angelino anticipan un duelo de jerarquía, mientras que del lado escarlata no solo destaca Paulinho. Toluca cuenta con futbolistas determinantes como Marcel Ruiz, eje en la generación de juego, y Alexis Vega, un atacante capaz de cambiar el rumbo de un partido en una sola jugada.

Más allá de lo táctico, el entrenador angelino también apeló al carácter colectivo de su equipo.

“Es un gran desafío para nosotros. Vamos a tener que estar muy unidos, ser un grupo sólido para competir en esas condiciones”.

Vanney entiende que la eliminatoria se definirá en 180 minutos.

“Hay que jugar esta serie como si fueran cuatro tiempos, manejando cada momento para conseguir un buen resultado y regresar a casa con opciones de definirlo todo”, concluyó Vanney.

